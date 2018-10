Polizia di Stato seda una rissa all' interno del Quartiere Carmine

Vittoria - 29 settembre : festa del patrono della Polizia di Stato : Oggi, 29 settembre, e' Stato celebrato San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. La cerimonia della Questura di Ragusa a Vittoria.

Roma : Tenta furto auto ma resta chiuso dentro e chiama Polizia - arrestato : Roma – Se fai il ladro e sei costretto a chiamare la polizia, vuol dire che qualcosa nel tuo piano e’ andato storto. Ne sa qualcosa l’uomo che ieri sera poco prima di mezzanotte, mentre Tentava di rubare un’auto in via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in zona Eur, e’ rimasto chiuso dentro il mezzo. L’uomo, un italiano di 52 anni, con una lunga lista di precedenti per furto si e’ intrufolato nell’auto, ...

Uccisa a coltellate - il killer di Loredana ha un nome. Arrestato dalla Polizia : Avrebbe confessato il delittoGiuseppe Lanteri, il giovane di 19 anni fermato nella notte ad Avola (Siracusa) per l’omicidio dell’infermiera 47enne Loredana Lopiano. Dopo un lungo interrogatorio il ragazzo, ex fidanzato della figlia della donna, sarebbe crollato davanti agli investigatori per poi essere trasferito in carcere. Il giovane è stato rintracciato dopo la mezzanotte sugli scogli lungo la costa ad Avola. I poliziotti del ...

MEDICO LEGALE ASSASSINATO A SANREMO/ Ultime notizie - sospettato un ambulante arrestato dalla Polizia : MEDICO LEGALE ASSASSINATO a SANREMO: sospettato un ambulante arrestato dalla polizia, il movente forse legato ad una perizia su un'operazione che aveva reso cieco da un occhio l'omicida(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 21:23:00 GMT)

Municipio X : Le limitazioni al traffico ad Ostia per il 50° anniversario della Fondazione Associazione Nazionale Polizia di Stato : Roma – In merito alle iniziative che si terranno domenica 30 settembre, in occasione del 50° anniversario della Fondazione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, con determinazione dirigenziale n. 884 della Polizia locale di Roma Capitale, è stata definita la disciplina del traffico in via Rutilio Namaziano. Dalle ore 00,00 del 29 settembre 2018, via Rutilio Namaziano, tratto compreso tra viale della Marina e piazza Tor San ...

Arrestato dalla Polizia "topo d'appartamento" - agiva in centro a Cagliari : La Polizia di Stato ha Arrestato N. H.19enne gambiano, pregiudicato, per i reati di di furto in abitazione e resistenza a P.U. Già da qualche giorno l'attività di sorveglianza della Polizia si è ...

Perseguita un professionista : la Polizia di Stato identifica l'autrice e la denuncia : Personale del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme ha identificato l'autore di alcuni atti di persecuzione e diffamazione nei confronti di un professionista lametino. Infatti nel mese di agosto e di ...

Giro di vite della Polizia di Stato a Messina - che ha attuato diversi controlli : Anche l'appena trascorsa settimana ha visto i poliziotti delle Volanti impegnati nell'attività straordinaria denominata 'Quartieri sicuri', che ormai da mesi contribuisce ad innalzare il livello di ...

Milano - fugge all'alt della Polizia : tenta di investire un agente - arrestato : Inseguimento nella notte tra Quarto Oggiaro e la Comasina: un poliziotto ha sparato alle gomme per cercare di fermarlo, poi il fermo

Milano : fugge da Polizia e tenta di investire agente - arrestato : Milano, 22 set. (AdnKronos) - Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per tentato omicidio. La scorsa notte una volante, nel corso di un controllo a Quarto Oggiaro, ha cercato di fermare un'auto, ma il conducente è fuggito. Ne è nato un inseguimento, ma gli agenti sono riusciti p

Il Calendario Polizia di Stato 2019 : L'attività della Polizia di Stato disegnata da dodici famosi fumettisti. Queste saranno le tavole che rappresenteranno i mesi del 2019 nel nuovo Calendario della Polizia di Stato. Dal 2001 il ricavato ...

Evade dai domiciliari per ripulire alcune cantine. Arrestato dalla Polizia di Asti : I poliziotti della squadra mobile della Questura di Asti hanno dato esecuzione al provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti C.M., pregiudicato Astigiano 45enne, fortemente indiziato ...

Una 35enne messinese - è stata arrestata dalla Polizia di Stato : Sabato mattina, a dare l'allarme e il via alle ricerche sono stati i poliziotti delle Volanti che, durante il regolare controllo, non hanno rintracciato la donna sottoposta agli arresti domiciliari. ...

Presentato il calendario della Polizia di Stato per l'anno 2019 : Quest'anno il ricavato della vendita sarà destinato al sostegno del progetto 'Yemen', teatro di una delle più gravi crisi umanitarie del mondo, oltre 22.2 milioni di persone necessitano di assistenza ...