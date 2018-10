Pista ciclabile sbilenca e la Rete si mette a ridere

Plastic Road : inaugurata in Olanda una Pista ciclabile realizzata con scarti della plastica : Gli effetti che genera la dispersione della Plastica nell’ambiente sono stati ampiamente riconosciuti nel tempo, generando delle conseguenze devastanti, dall’inquinamento dei mari alla dispersione delle pericolose microPlastiche. E’ per questo motivo che, oltre al sempre minore utilizzo di questo materiale, per ridurre l’inquinamento ambientale una scelta saggia può essere quella di riciclare i rifiuti. Non è raro ...

Cammina sulla Pista ciclabile : bambina di cinque anni viene multata di 20 euro : Anche i bambini possono essere multati, soprattutto se Camminano dove non possono. Per esempio, lungo una pista ciclabile. Strano, ma vero. Ed è quello che è successo a una bambina veneta a Jesolo (Venezia) sorpresa da due vigili urbani mentre correva lungo la corsia riservata.I suoi genitori l"hanno persa di vista per qualche secondo e lei è stata investita da un monopattino elettrico.Dopo lo scontro, che non ha avuto gravi conseguenze (se non ...

Pista ciclabile unica da Calambrone a Calafuria : La Regione Toscana, a seguito di un'attenta valutazione tecnica, ha destinato 1,3 milioni di risorse ministeriali, messe a disposizione della Toscana dal

Raggi presenta Pista ciclabile Prenestina - pronta in due anni : Roma – Una nuova pista ciclabile di 5,7 chilometri da Porta Maggiore a viale Palmiro Togliatti, sulla via Prenestina. Questo il progetto presentato stamani dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, dall’assessore alla Mobilita’, Linda Meleo, dal presidente del V Municipio, Giovanni Boccuzzi, e dal presidente della commissione Mobilita’ di Roma Capitale, Enrico Stefano. Il progetto esecutivo, consegnato al dipartimento ...

Come l’area dell’ex Gasometro di Bari diventerà un parco verde con giochi per bimbi e Pista ciclabile : Cosa prevede il progetto di riqualificazione dell'area dell'ex Gasometro di Bari? Ecco Come sarà il parco urbano che sorgerà nel quartiere Libertà al posto dell'ex fabbrica, tra area giochi per i bambini e pista ciclabile, zona relax e per lo sport.Continua a leggere

Pista ciclabile da via Magri a via delle Sorgenti : via ai lavori : Al fine di consentire la realizzazione di una Pista ciclabile da via Nicola Magri a via delle Sorgenti, il Comune di Livorno ha adottato, con due

Pista ciclabile in via Circonvallazione Ortisiana : si comincia lunedi' : lunedi' 10 settembre a Modica in via Circonvallazione Ortisiana cominceranno i lavori per la realizzazione della Pista ciclabile e pedonale.

Buche e auto in sosta : in bilico il futuro della Pista ciclabile che porta a Capostrada : Pistoia, l'assessore Bartolomei: 'Il Comune valuterà se il tratto finale dopo il Ponte Europa abbia ancora senso'