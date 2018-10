Fiorentina - Pioli : “Var va usata se arbitro ha dubbi” : “Sul rigore di Chiesa c’è poco da dire: l’ arbitro ha visto così, probabilmente era convinto che ci fosse il rigore e ha ritenuto di non avvalersi della Var. Avrà parlato con i colleghi della Var e la sua decisione non è cambiata. Lo strumento tecnologico è giusto usarlo se l’ arbitro ha dei dubbi”. Così Stefano Pioli , allenatore della Fiorentina , a Radio anch’io lo sport, su RadioRai, sull’episodio ...

Fiorentina - Pioli torna sul rigore di Chiesa : “il Var interviene quando la decisione è palesemente errata” : Fiorentina, Stefano Pioli è tornato a parlare del ben noto caso del calcio di rigore assegnato per atterramento di Chiesa in area dell’Atalanta “Il rigore concesso a Chiesa? C’è poco da dire, l’arbitro ha visto così e ha pensato di non utilizzare il Var perché probabilmente era convinto che ci fosse il rigore“. Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, torna così sull’episodio che ha scatenato le ...