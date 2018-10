Piazza Affari ripiega nel finale | focus resta su Def FTSE MIB -0 | 49%

Rimbalzo fallito per Piazza Affari : Finale al ribasso per Piazza Affari mentre ritorna ad allagarsi lo spread, oltre quota 270 punti. Tra le blue chip milanesi, soffrono in particolare i titoli bancari. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria tornerà a Roma questa sera , senza partecipare all'Ecofin di domani, per completare la NaDef da inviare in Parlamento. Sulle cifre di bilancio dell'Italia, ha detto il ...

BORSA E SPREAD A 280/ Piazza Affari chiude a -0 - 49% - Telecom Italia a -5 - 3% : BORSA Italiana news. Piazza Affari oggi cerca un rimbalzo dopo il brusco calo di venerdì. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 17:42:00 GMT)

Piquadro senza scampo a Piazza Affari : Affonda sul mercato il produttore italiano di pelletteria , che soffre con un calo del 2,96%. Lo scenario su base settimanale di Piquadro rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

