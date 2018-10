Piazza Affari passa in negativo con spread sopra 270 | tensioni all' Eurogruppo

Piquadro senza scampo a Piazza Affari : Affonda sul mercato il produttore italiano di pelletteria , che soffre con un calo del 2,96%. Lo scenario su base settimanale di Piquadro rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Wall Street sale con nuovo Nafta. Piazza Affari perde slancio - spread sopra 270 : Piazza Affari perde slancio dopo la mattinata di rimbalzo: Tim e gli istituti di credito riducono i guadagni del Ftse Mib. Intanto lo spread torna sopra 270 e il rendimento del Btp 10 anni risale a 3,22%. Euro/dollaro sopra 1,16. Petrolio in rialzo. Moscovici critica i saldi di bilancio italiani...

Piazza Affari 'rimbalza' - ma il livello di guardia resta alto : Riunioni alle quali parteciperà anche il ministro dell'economia Giovanni Tria, il quale dovrebbe dare spiegazioni importanti sulla manovra, in grado di rassicurare i mercati. I due vertici saranno ...

Piazza Affari la migliore - spread in area 270. Sale Tenaris grazie a Nafta : Dopo un avvio in calo la borsa milanese si è riporta immediatamente in progresso, al vertice delle altre Borse europee dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Canada con l'ok del Messico per il nuovo trattato di libero scambio Nafta. Btp cadono in avvio con spread fino a 288, poi rimontano. Euro a 1,16$....

Piazza Affari corre su ricoperture. Bene il resto dell'Europa : Piazza Affari si conferma in buon rialzo a metà seduta su ricoperture dopo la sessione da incubo di venerdì. Il Listino milanese resta comunque osservato speciale dopo la decisione del Governo di ...

Manovra e mercati - lo spread scende a 265 punti. Piazza Affari tenta il recupero : MILANO - Ore 12:30. Resta alta la guardia sull'Italia, ma dopo un avvio in rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi , che ha registrato una fiammata lo scorso venerdì dopo la decisione del governo di ...

Borsa : spread in lieve calo - Piazza Affari vira in positiv : L'indice Ftse Mib cambia segno e passa a +0,34% dopo il tonfo di venerdì scorso. In calo tutti i titoli, del settore industriale, energetico, bancario. Mentre i mercati europei risentono positivamente ...

Il riscatto di Piazza Affari nonostante lo spread : Milano. Una fiammata in apertura poi in lieve discesa, ma sempre a livelli di guardia (sotto i 280 punti base). Lo spread tra i rendimenti dei titoli di stato italiani e quelli tedeschi continua a essere minaccioso nel primo giorno di contrattazioni dopo il tonfo di Piazza Affari di venerdì scorso.

Piazza Affari : su di giri Molmed : Protagonista la società di biotecnologie , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,70%. La tendenza ad una settimana di Molmed è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale ...