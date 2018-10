Piazza Affari corre su ricoperture Bene il resto dell' Europa

Borse in rialzo con intesa Nafta. Piazza Affari la migliore - spread a 268 : Dopo un avvio in calo la borsa milanese si è riporta immediatamente in progresso, al vertice delle altre Borse europee dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Canada con l'ok del Messico per il nuovo trattato di libero scambio Nafta. Btp cadono in avvio con spread fino a 288 poi rientra. Euro a 1,16$....

Manovra e mercati - lo spread scende a 265 punti. Piazza Affari tenta il recupero : MILANO - Ore 12:30. Resta alta la guardia sull'Italia, ma dopo un avvio in rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi , che ha registrato una fiammata lo scorso venerdì dopo la decisione del governo di ...

Borsa : spread in lieve calo - Piazza Affari vira in positiv : L'indice Ftse Mib cambia segno e passa a +0,34% dopo il tonfo di venerdì scorso. In calo tutti i titoli, del settore industriale, energetico, bancario. Mentre i mercati europei risentono positivamente ...

Il riscatto di Piazza Affari nonostante lo spread : Milano. Una fiammata in apertura poi in lieve discesa, ma sempre a livelli di guardia (sotto i 280 punti base). Lo spread tra i rendimenti dei titoli di stato italiani e quelli tedeschi continua a essere minaccioso nel primo giorno di contrattazioni dopo il tonfo di Piazza Affari di venerdì scorso.

Piazza Affari : su di giri Molmed : Protagonista la società di biotecnologie , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,70%. La tendenza ad una settimana di Molmed è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale ...

Piazza Affari : exploit di Technogym : Prepotente rialzo per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che mostra una salita bruciante del 2,55% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il ...

Piazza Affari : mette il turbo Tenaris : Effervescente il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,36%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su ...

Piazza Affari : rally per Gima Tt : Brillante rialzo per Gima Tt , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,58%. Lo scenario su base settimanale di Gima Tt rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal ...

Piazza Affari vira in positivo grazie ai titoli del petrolio : Dopo una partenza col segno meno, Piazza Affari gira in positivo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,3% a 20.811 punti. A sostenere il listino principale sono i titoli legati al petrolio con l'aumento ...

Borsa : spread apre a 272 punti - Piazza Affari vira in positivo : Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo dopo essere arrivato a sfondare i 280 punti lo scorso fine settimana. L'indice Ftse Mib cambia segno e passa a +0,34% dopo il tonfo di venerdì scorso - Avvio in ...