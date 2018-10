Periferie | Governo Musumeci fa ricorso a Consulta

La mannaia del governo sulle Periferie : ecco quali progetti rischiano lo stop : Con l'approvazione del Milleproroghe lo stanziamento di 1,6 miliardi per progetti già presentati e approvati è slittato al...

Periferie - Anna Ascani e Alessia Morani (Pd) : “Ecco la vera storia dei fondi tolti dal governo”. Ma il video è un autogol : Alessia Morani e Anna Ascani insieme in un video postato nei giorni scorsi su twitter provano a dire la loro sulla questione dei fondi per le Periferie “che – scrivono – il #governo ha tolto ai comuni con il decreto milleproroghe”. L’intento era quello di stanare il governo ma il video sui social ha collezionato una sfilza di commenti negativi, rivelandosi un autentico boomerang per le due esponenti dem L'articolo ...

Bando Periferie. Massaro : «L'impegno del Governo non basta - nessuna certezza» : ... e la posizione dei sindaci non cambierà fino a quando non sarà fatta totale chiarezza su questi investimenti che sono linfa vitale per l'economia italiana. Non dimentichiamo che parliamo di 3,9 ...

Il fronte dei sindaci contro il governo. 'Pronti alla piazza per le Periferie' : Il viceministro dell'Economia della Lega Massimo Garavaglia aveva assicurato che "c'è la disponibilità a risolvere la questione, servono i tempi tecnici. Il resto è solo polemica politica". Una ...

Il fronte dei sindaci contro il governo. "Pronti alla piazza per le Periferie" : “Ma quale incostituzionalità, la questione tecnica era risolvibile in mezz'ora. Il vero problema è politico”. Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci, respinge la versione del governo secondo cui il bando periferie da 1,6 miliardi è stato bloccato perché dichiarato illegittimo dalla C

Pelonzi : governo ha tagliato fondi a Periferie ma da cabina regia a Raggi : Roma – “Il governo ha tagliato i fondi alle periferie e ai quartieri piu’ disagiati della Capitale ma ha concesso alla sindaca Raggi una cabina di regia. Gli interessi del M5S per la sindaca evidentemente vengono prima di quelli di Roma e dei suoi cittadini piu’ disagiati. La sindaca ricordo’ che il taglio apportato dal governo sul Bando periferie fa perdere a Roma fondi importanti per interventi strutturali in ...

Piano Periferie - Governo assicura : bando rinviato per causa tecnica : Roma, 21 set., askanews, - Con riguardo al c.d. Piano periferie e alla sospensione dell'efficacia delle convenzioni in essere per 96 comuni capoluogo di provincia e città metropolitane, va rilevato ...

Bando Periferie - l'Anci rompe le trattative con il Governo. Campobasso e Isernia con il fiato sospeso : ... crea non poche preoccupazioni a Campobasso e Isernia: 28 i milioni di euro destinati al Molise e al recupero dei due capoluoghi, con nuovi posti di lavoro e una importante spinta all'economia ...

Bando Periferie - salta il tavolo col Governo : la rabbia di Mangialardi : 'Abbiamo deciso di sospendere le relazioni istituzionali con il Governo dopo che non c'è stato lo sblocco dei fondi per il Bando Periferie. Avevamo dato tempo al presidente Conte di approfondire ...

rottura tra sindaci e Governo sui fondi per le Periferie : Ci sarebbe stato, poi, un incontro con il Ministro dell'Economia per inserire in un prossimo decreto le risorse da destinare al bando periferie. Ora, però, la strada si fa in salita. Il presidente ...

Bando Periferie - Anci sospende le relazioni istituzionali con il Governo. La ministra Stefani : "Falso problema - Decaro ha lasciato il tavolo" : L'Anci sospende le relazioni istituzionali con il governo: lo ha annunciato il presidente Antonio Decaro al termine di una conferenza unificata. "I sindaci non si fanno prendere in giro - ha aggiunto parlando del Bando periferie - non sapevo che nel contratto di governo fosse stato deciso di strappare tutti i contratti fra istituzioni"."Ci vediamo costretti quindi come Anci, nostro malgrado, ad interrompere le relazioni istituzionali e ad ...

