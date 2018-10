Percassi | Var inutile | lasciamola perdere

Atalanta - Percassi : 'La Var così è inutile - lasciamola perdere' : 'Se la Var non viene utilizzata, meglio lasciar perdere. Mi pare che quest'anno non se ne faccia un uso in linea con le sue finalità'. Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, dice la sua sulla ...

Atalanta - Percassi contro il Var 'Usato così è inutile - lasciamolo perdere' : La Var funziona e tutti lo riconoscono, se poi ogni volta che accade un episodio si vuole smontare tutto siamo fuori dal mondo. E' uno strumento che tutti ci invidiano, tutti vengono a studiare la ...

Serie A Atalanta - Percassi : «Var così inutile - lasciamola perdere» : BERGAMO - "Se la Var non viene utilizzata, meglio lasciar perdere. Mi pare che quest'anno non se ne faccia un uso in linea con le sue finalità" . Antonio Percassi , presidente dell' Atalanta , dice la ...

Serie A Atalanta - Percassi : «Se la Var non viene utilizzata è inutile» : BERGAMO - "Se la Var non viene utilizzata, meglio lasciar perdere. Mi pare che quest'anno non se ne faccia un uso in linea con le sue finalità" . Antonio Percassi , presidente dell' Atalanta , dice la ...

Atalanta - Percassi accusa il Var : “Inutile” : Atalanta – Il tuffo di Federico Chiesa ha fatto scalpore, continua e continuerà a far discutere. Non tanto il tentativo, riuscito, del giocatore viola di conquistarsi il rigore, quanto il mancato utilizzo della Var e la non consultazione dell’On Field Review. Il penalty trasformato da Veretout ha indirizzato una gara, quella contro l’Atalanta, che sembrava […] L'articolo Atalanta, Percassi accusa il Var: “Inutile” proviene da Serie A News ...