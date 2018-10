Per Giuseppe Rossi solo una nota di biasimo

Doping - Giuseppe Rossi : nessuna squalifica Per il calciatore - solo un richiamo dal Tna : nessuna squalifica per Giuseppe Rossi per quanto riguarda il caso Doping che lo aveva coinvolto nell’ultima settimana. Oggi, la prima sezione del Tribunale nazionale NADO Italia, ha accolto le motivazioni del calciatore ex Genoa che era risultato positivo alla dorzolamide dopo un controllo effettuato il 12 maggio scorso al termine della sfida al Benevento. “La buona fede di Giuseppe è stata capita – ha spiegato il legale di Pepito -, ...

Sandra Petrignani Per la Narrativa e Alberto Bertoni Per la Poesia - sono i vincitori del 33° Premio 'Giuseppe Dessì'. : Ultimi appuntamenti anche sul versante degli spettacoli. Martedì sera , 2 ottobre, Dario Vergassola recupera , alle 21,30, nel cortile di Casa Dessì il recital 'Sparla con me' che era stato rinviato ...

BUD SPENCER : LA SUA VITA DIVENTA UN FILM/ L'annuncio del figlio Giuseppe : "Per noi non se n'è mai andato" : La VITA di Bud SPENCER DIVENTA un FILM. All'interno della manifestazione Terni Pop FILM Fest, Carlo Pedersoli è stato ampiamente commemorato. Ne parlano i figli Diamante e Giuseppe.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 14:14:00 GMT)

Avola - omicidio di Loredana Lopiano - Giuseppe Lanteri ha confessato. «L'ho uccisa Perché la figlia mi ha lasciato» : Il killer di Loredana Lopiano ha confessato: è stata uccisa da Giuseppe Lanteri, un ragazzo di soli 19 anni che ha confessato dunque l'omicidio di ieri ad Avola, nel...

Giuseppe Conte si è formalmente ritirato dal concorso Per un posto alla Sapienza : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è formalmente ritirato dal concorso per un posto di professore all’università La Sapienza di Roma. Della sua partecipazione al concorso si era parlato molto nelle ultime settimane, con un certo clamore: non solo The post Giuseppe Conte si è formalmente ritirato dal concorso per un posto alla Sapienza appeared first on Il Post.

Giuseppe Conte ad Assisi Per la festa di San Francesco : Dopo Padre Pio, tocca San Francesco d'Assisi. Sarà infatti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a rappresentare la Nazione alle celebrazioni per San Francesco patrono d'Italia che si terranno il 4 ottobre ad Assisi. Lo ha annunciato il Sacro convento.Dopo la santa messa e l'accensione della lampada votiva al Santo, il premier parlerà alla Nazione dalla loggia del Sacro convento.Ogni anno una regione a turno riaccende la ...

Giuseppe Balboni - il 16enne ucciso con due colpi in volto. Il coetaneo confessa : “Avevo la pistola Per difendermi” : Un piccolo debito per questioni di droga e poi la lite, degenerata in omicidio: questa l’ipotesi di movente dietro la morte del 16enne Giuseppe Balboni, ucciso per mano di un coetaneo. Il minorenne, al termine di un lungo interrogatorio, ha confessato di aver usato la pistola detenuta legalmente dal padre: l’aveva portata con sé per difesa. Il genitore sarà denunciato per omessa custodia dell’arma. Il pm della Procura per i ...

Doping Giuseppe Rossi - l’attaccante rischia di essere squalificato Per un collirio : Nei giorni scorsi Pepito Rossi è stato deferito dalla procura antiDoping di Nato Italia che ha chiesto un anno di squalifica per l’attaccante. Oggi il Corriere della Sera ha fatto un punto sulla situazione delicata dell’ex punta del Genoa, sostenendo come Rossi rischi di essere squalificato per l’utilizzo di un collirio. L’episodio si riferisce a un controllo antiDoping effettuato alla fine di Benevento-Genoa, il 12 ...

