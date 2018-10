Pensione di invalidità senza limiti agli stranieri regolari

Pensione di invalidità : spetta solo a chi risiede in Italia : State molto attenti a spostare la residenza dall’Italia all’estero perché perderete la Pensione di invalidità civile. È quanto chiarito dalla Corte di cassazione in una recente ordinanza (n. 21901/2018 del 7 settembre 2018), chiamata a decidere su un ricorso presentato dall’Inps contro una precedente sentenza che condannava il nostro istituto di previdenza a pagare la Pensione agli eredi un cittadino che, da controlli, era risultato non essere ...

Orrore ad Alessandria : donna disabile segregata in casa per rubarle la Pensione di invalidità : I vicini di casa non potevano immaginare cosa avrebbero trovato i vigili in quell’appartamento del centro storico di Alessandria. Si lamentavano da qualche mese con l’amministratore di condominio, che a sua volta cercava di trovare soluzioni con il proprietario, per il forte odore che proveniva da quelle stanze. Persistente, acre, insopportabile. ...

Alessandria - disabile sequestrata e derubata per mesi della Pensione di invalidità dal compagno 37enne : Ha vissuto segregata in casa senza possibilità di muoversi e andare in bagno ed è stata salvata dopo mesi grazie all'intervento dei vicini, che hanno segnalato la presenza di forti odori e allertato soccorsi e forze dell'ordine. A sequestrarla, un uomo di 37 anni conosciuto in chat della quale si era innamorata e che regolarmente le rubava, ogni mese, la pensione di invalidità.Continua a leggere

Alessandria - disabile segregata in casa per rubarle la Pensione d'invalidità : Viveva tra i suoi escrementi e quelli dei suoi due cani una donna disabile di 48 anni, segregata dal suo compagno 37enne in un appartamento di Alessandria. Dopo diverse segnalazioni, la polizia municipale è entrata in casa e ha liberato la donna. L'uomo, che avrebbe agito in questo modo per intascarsi la pensione d’invalidità della donna, è stato denunciato per sequestro di persona, circonvenzione di incapace e abbandono di persona incapace.--I ...