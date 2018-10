Pd | Padoan | “Io in piazza? No | ero fuori Roma Zingaretti è ottimo candidato ma sono per

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 ottobre 2018) “Io inieri col Pd? No, ero”. Così a 24 Mattino (Radio24) il deputato del Pd, Pier Carlo, risponde alla domanda se ha partecipato alla manifestazione dem nella Capitale. Sul congresso e sulla candidatura di Nicola, l’ex ministro dell’Economia dichiara: “per un Pd unito.è un, ma la scelta va fatta con tutti i candidati in campo”. Scetticismo sulla manovra economica del governo Conte: “Mi sembra che la linea Tria si sia molto indebolita. La linea Savona è dai colori ambigui, perché nasconde sempre un piano B. E poi c’è la linea dei due vicepresidenti del Consiglio, Di Maio e Salvini, che, secondo me, al momento sta prevalendo nel governo. Le promesse sui tagli di spesa? Non si posfare, perché i tagli di spesa vanno contabilizzati in bilancio da subito”. E aggiunge: “Il grande e grandioso piano di ...