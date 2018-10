Pd in piazza | «Siamo 70 000» Militanti gridano «Unità»

Pd in piazza contro il governo : «Siamo 70.000». Militanti gridano «Unità» : Il Pd supera la prova della piazza. «Siamo 70mila», esultano gli organizzatori della manifestazione in piazza del Popolo, a Roma. Dal palco il segretario Maurizio Martina...

Il Pd : «Siamo 70 mila». piazza del Popolo e il solito balletto dei numeri : I manifestanti Dem in Piazza del Popolo, al momento del comizio del segretario Maurizio Martina, sarebbero 70.000. A indicare questa cifra sono gli organizzatori della manifestazione. Il catino di ...

Pd in piazza contro il governo : «Siamo 70.000». Militanti gridano «Unità» DIRETTA TV : Il Pd supera la prova della piazza. «Siamo 70mila», esultano gli organizzatori della manifestazione in piazza del Popolo, a Roma. Dal palco il segretario Maurizio Martina...

Pd - abbracci tra i big in piazza. I militanti chiedono unità. Gli organizzatori 'Siamo 70mila'. Martina a Lega 'Non si governa con l odio' : 'I quattro gatti sono settantamila', hanno annunciato gli organizzatori della manifestazione del Pd dal palco di piazza del Popolo. Una risposta polemica a Salvini che aveva previsto un flop. abbracci ...

Pd in piazza contro il governo : 'Siamo 70.000'. Militanti gridano 'Unità' DIRETTA TV : Il Pd alla prova della piazza. Il principale partito di opposizione chiama a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione in piazza del Popolo , a Roma . Secondo gli organizzatori, a un'ora e ...

Pd in piazza contro il governo : «Siamo già 70.000». Militanti gridano «Unità - unità» DIRETTA TV : Il Pd alla prova della piazza. Il principale partito di opposizione chiama a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione in piazza del Popolo, a Roma. Secondo gli organizzatori, a...

Pd in piazza contro il governo : «Siamo già 70.000». E i militanti gridano «Unità - unità» DIRETTA TV : Il Pd alla prova della piazza. Il principale partito di opposizione chiama a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione in piazza del Popolo, a Roma. Secondo gli organizzatori, a...

Pd in piazza contro il governo «Siamo già 70.000». E i militanti gridano «Unità - unità» DIRETTA TV : Il Pd alla prova della piazza. Il principale partito di opposizione chiama a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione in piazza del Popolo, a Roma. Secondo gli organizzatori, a...

Il Pd in piazza a Roma contro il governo : “Siamo il popolo che non si arrende” : Bandiere del partito, tricolori e bandiere dell’Unione Europea «per l’Italia che non ha paura». È lo slogan scelto dal Partito democratico per chiamare a manifestare, in piazza del popolo a Roma, quella parte degli italiani lontana dalle politiche del governo M5S-Lega. Nata contro le posizioni di Salvini in materia di immigrazione, vuole mobil...

Pd in piazza contro il governo «Siamo già 50.000». E i militanti gridano «Unità - unità» DIRETTA TV : Il Pd alla prova della piazza. Il principale partito di opposizione chiama a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione in piazza del Popolo, a Roma. Secondo gli organizzatori, a...

Pd in piazza contro il governo «Siamo 50.000». E i militanti gridano «Unità - unità» DIRETTA TV : Il Pd alla prova della piazza. Il principale partito di opposizione chiama a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione in piazza del Popolo, a Roma. Secondo gli organizzatori, a...

Bari - la lezione di Canfora ai 3mila antifascisti in piazza : "Siamo caduti in basso - così si dice basta" : Tremila persone hanno partecipato a Bari alla manifestazione antifascista in risposta all'aggressione di venerdì 21 settembre quando alcuni militanti di Casapound hanno assalito con armi improprie dei ...

Degrado a piazza Garibaldi : 'Chi ha potere intervenga - non ne possiamo più' : NAPOLI - Degrado e rifiuti ovunque in piazza Garibaldi. Ai lavori di riqualificazione si aggiunge il disagio di barboni ed extracomunitari che talvolta sono costretti a dormire in strada su cartoni, ...

Enna : sindaco piazza Armerina - non siamo città razzista - vigilare su accoglienza : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - "Piazza Armerina non è una città razzista, ma una comunità che lavora all'integrazione e all'accoglienza". Nino Cammarata, sindaco di Piazza Armerina nell'Ennese, lo precisa subito. Dopo l'aggressione del migrante gambiano di 23 anni, pestato a sangue sabato sera a poc