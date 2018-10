Pd | Giachetti | “In piazza del Popolo c’erano 40mila persone” Anche Corriere e Messaggero

ilfattoquotidiano

: RT @RaffaelePizzati: #Ariachetira @myrtamerlino :- ' #Giachetti quando smette lo sciopero della fame ? ' @bobogiac :- 'quando in maniera… - 1205fiorella : RT @RaffaelePizzati: #Ariachetira @myrtamerlino :- ' #Giachetti quando smette lo sciopero della fame ? ' @bobogiac :- 'quando in maniera… - Sabina1956 : RT @Nico69400990: #AsiaArgento pessima attrice, J B un enorme NULLA, Giletti da vomito, #NonelArena programma di una bassezza culturale ang… - Nico69400990 : #AsiaArgento pessima attrice, J B un enorme NULLA, Giletti da vomito, #NonelArena programma di una bassezza cultura… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) “Inieri a Roma c’erano realisticamentepersone. Io mi sono occupato di queste cose”. Il deputato Pd, Roberto, quasi dimezza il numero dei partecipanti alla manifestazione dem indel, calcolati in 70mila dal partito. “Vi garantisco che laera piena e soprattutto c’era tanta gentefuori dalla, sia da un lato che dall’altro”, spiega a Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio 1. “Io mi sono occupato di queste cose, ho fattoil capo di gabinetto del Comune di Roma e durante il Giubileo ho studiato le piazze – ha aggiunto – Quindi credo di dare un numero realistico“. Il deputato, al 13esimo giorno di sciopero della fame per chiedere una data sicura per il congresso del Pd, riduce “da dentro” i numeri annunciati dal partito che alle 15.12 aveva parlato ...