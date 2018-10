PAPA Perché l' Indonesia devastata è un' occasione per il cuore di ciascuno?

"Perché il PAPA tace?" - Viganò torna all'attacco : L'ex nunzio apostolico a Washington, monsignor Carlo Maria Viganò , torna a parlare dopo la pubblicazione del memoriale sulla pedofilia nella Chiesa con il quale ha accusato il Papa di aver coperto ...

Ecco perché PAPA Francesco ha scritto una lettera ai cattolici cinesi : All'indomani dell'accordo siglato tra la Santa Sede e Pechino, il Pontefice ha voluto approfondire e fare chiarezza su alcuni aspetti dell'intesa

Emis Killa papà : la nuova vita con la figlia e perché ha scelto il nome Perla Blue : perché la figlia di Emis Killa si chiama Perla Blue Prima intervista da papà per Emis Killa. Lo scorso agosto il rapper ha avuto la primogenita Perla Blue dalla compagna storica Tiffany. A Vanity Fair il cantante ha voluto spiegare il motivo della scelta del nome, sicuramente originale e fuori dal comune. “Mi piacciono i […] L'articolo Emis Killa papà: la nuova vita con la figlia e perché ha scelto il nome Perla Blue proviene da ...

Don Pino Puglisi - PAPA Francesco a Palermo per i 25 anni dall’assassinio : “Ucciso perché parlava contro la mafia” : Arriverà anche Papa Francesco per ricordare i 25 anni dall’assassinio di don Pino Puglisi. A Palermo c’è attesa per il pontefice. “Dal 1993 a oggi i parroci, le realtà parrocchiali, la chiesa di Palermo, sono stati e sono presenti con lo spirito e il metodo di don Pino Puglisi, mettendosi di traverso alla politica e alla criminalità, oppure ha finito per prevalere un cattolicesimo che non sposta una foglia?”. A porsi la domanda sulle ...

Germania - nessun caso Sané : l'attaccante ha lasciato il ritiro perché è diventato papà : Dopo aver abbandonato il ritiro della Germania all'indomani dello 0-0 in Nations League contro i campioni del mondo della Francia, i media tedeschi si sono interrogati sul misterioso rientro ...

Padre Nostro : perché il PAPA vuole cambiarlo - mentre i vescovi sono divisi - : Papa Francesco vuole che il testo della preghiera venga rivisto. Ma nella Cei si scontrano tre fazioni e nulla cambia

Caso Diciotti - Perché è stata scelta Rocca di PAPA per i migranti anche se non è territorio del Vaticano : ... 27 agosto ndr, , abbiamo appreso dalle agenzie di stampa e dai telegiornali che circa cento dei migranti a bordo della nave Diciotti, per volontà della Santa Sede, saranno ospitati a "Mondo Migliore"...

'Perché non vanno a San Pietro?' - Rocca di PAPA si ribella : Non li vogliamo '', ''Portano malattie che da noi sono debellate'', ''Rimandateli al loro Paese, adesso ci sarà molta più delinquenza''. E' la rivolta, via social, degli abitanti di Rocca di Papa ...

Perché monsignor Viganò non può chiedere le dimissioni del PAPA : Le motivazioni per cui l'iniziativa dell'ex Nunzio non può produrre effetti concreti sul futuro del pontificato di Francesco

Chi è monsignor Viganò e perché ce l'ha tanto con PAPA Francesco : Quando lasciò il suo incarico di nunzio apostolico a Washington - di fatto l'ambasciatore della Santa Sede negli Stati Uniti - monsignor Carlo Maria Viganò si aspettava un prestigioso incarico in Curia. E invece ad attenderlo c'erano la pensione anticipata e la prospettiva dell'oblio. Ma il prelato non ha mai avuto alcuna intenzione di rassegnarsi, tanto da scatenare una ...

PAPA Francesco al Meeting di Rimini 2018/ "Ragionevole sognare mondo migliore perché Cristo è l'inizio" : Le parole di Papa Francesco per l'inizio del Meeting di Rimini 2018, XXXIX edizione: 'ragionevole sognare un mondo migliore perchè Cristo è l'inizio'.

ROCIO MUNOZ MORALES INCINTA : RAOUL BOVA DI NUOVO PAPÀ/ Foto : "Ecco perché non l'ho annunciato prima" : ROCIO MUNOZ MORALES INCINTA del secondo figlio: RAOUL BOVA diventa PAPÀ per la quarta volta. L'attrice non pensa al matrimonio e svela: "penso ogni minuto al bambino".(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 22:00:00 GMT)

"Riaprite la strada per la tomba di mio papà - ucciso dalla 'ndrangheta perché disse no al pizzo" : Cartisano, assassinato in Aspromonte 25 anni fa: aveva fatto arrestare i suoi estorsori. Parla la figlia che ne ha raccolto l'eredità: "Un oltraggio alla memoria il sentiero chiuso per crolli e incuria"