Papa Francesco Un uomo di parola film al cinema | cast | recensione | curiosità

La figura e la storia di Papa Francesco "sbarca" al cinema : Domenica gli spettacoli saranno quattro: alle 15,30, 17,30, 19,30, 21,30. Alle 15.30 di sabato, inoltre, il "Controluce" ricorderà Gianni Petricciani, il suo instancabile presidente scomparso a fine ...

Angelus Papa Francesco “Chiesa non cresce per proselitismo”/ Il Pontefice rivolge una preghiera all’Indonesia : Angelus Papa Francesco “Chiesa non cresce per proselitismo”. Il Pontefice rivolge una preghiera all’Indonesia, devastata dal terremoto e dallo tsunami: "Un'Ave Maria per le vittime"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:21:00 GMT)

[L'analisi] Per Papa Francesco - il tempo di Dio coincide con il tempo della Cina : Conclusa l'emergenza tra Cina e Vaticano dopo 70 anni di rapporti difficilissimi e dirottura completa seguita alla presa del potere da parte dei comunisti. Si è trattato della conclusione positiva ...

Esorcismo - Papa Francesco ai fedeli : “Preghiamo contro attacchi messi in atto dal Maligno per dividere la Chiesa” : Un rosario al giorno per pregare contro gli attacchi di Satana: così Papa Francesco invoca l’aiuto dei fedeli per combattere contro le separazioni della Chiesa, opera del Maligno. Un’invocazione, quella del Pontefice, volta anche ad aiutare gli uomini di fede a prendere coscienza del male, anche di quello compiuto dagli uomini stessi, come gli abusi sui minori che, continua Bergoglio, vanno combattuti “senza esitazione”. ...

Il pensiero di Papa Francesco sui social media : Città del Vaticano, 29 set., askanews, - 'Siamo membra gli uni degli altri, Ef 4,25,. Dalle community alle comunità'. E' il tema che Papa Francesco ha scelto per la prossima Giornata Mondiale delle ...

Amici 18 / Cast e anticipazioni : fuori Carlo Di Francesco - Giusy Ferreri e Paola Turci. I Papabili sostituti : Amici 18, anticipazioni e Cast: grandi novità per la nuova edizione. Addio a Carlo Di Francesco, Giusy Ferreri e Paola Turci. Ecco chi sono i papabili sostituti(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 19:05:00 GMT)

Papa Francesco - NUOVE ACCUSE DI VIGANÒ "CHI TACE ACCONSENTE"/ Card Bassetti "assurdo ciò che scrive ex nunzio" : PAPA FRANCESCO, le NUOVE ACCUSE di VIGANÒ. L’ex nunzio al Santo Padre “Perché non parli?”. Torna allo scoperto il monsignore, scagliandosi nuovamente contro Sua Santità(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 15:26:00 GMT)

Papa Francesco : per le coppie si offra una formazione permanente : In diverse Diocesi del mondo si stanno sviluppando iniziative per rendere più adeguata alla situazione reale la pastorale familiare, intendendo con questa espressione in primo luogo l'accompagnamento ...

Papa Francesco nomina mons. Russo segretario generale della Cei : Roma, 28 set., askanews, - Papa Francesco ha nominato S.E. mons. Stefano Russo - Vescovo di Fabriano-Matelica - segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. 'È una nomina che accogliamo ...

Viganò - torna a parlare l’ex Nunzio : “Il silenzio di Papa Francesco? Conferma la mia testimonianza” : “Chi tace acconsente”, così torna a parlare monsignor Carlo Maria Viganò attraverso il sito del vaticanista Rai, Aldo Maria Valli. Dalla “località segreta nella quale risiede”, scrive il giornalista, l’ex Nunzio manda una lettera nella quale spiega di essersi deciso a parlare “unicamente per il bene della Chiesa” e nel silenzio di Bergoglio legge una Conferma alle accuse mosse. Meno di un mese fa, Viganò ...

Viganò torna a parlare : "Il silenzio di Papa Francesco conferma la mia testimonianza. Chi tace acconsente" : A un mese dalla pubblicazione del suo memoriale choc, monsignor Carlo Maria Viganò torna ad accusare Papa Francesco. Lo fa con un'altra lettera, spedita al sito conservatore statunitense lifesitenews.com e al vaticanista della Rai Aldo Maria Valli "dalla località segreta nella quale vive". Nel testo l'ex nunzio attacca nuovamente il silenzio del pontefice e della Chiesa sul caso del cardinal Theodore McCarrick, da lui stesso ...

Papa Francesco : La Chiesa accolga le coppie conviventi : Il Papa chiede che laChiesa accolga anche coppie conviventi - "Accompagnare giovani famiglie anche dopo il matrimonio". Il discorso a parroci, diaconi, sposi e operatori di pastorale - «Urgente avviare un serio cammino di preparazione». --"Auspico che l'orizzonte della pastorale familiare diocesana sia sempre più vasto, assumendo lo stile proprio del Vangelo, incontrando e accogliendo anche quei giovani che scelgono di convivere senza ...

Ecco perché Papa Francesco ha scritto una lettera ai cattolici cinesi : All'indomani dell'accordo siglato tra la Santa Sede e Pechino, il Pontefice ha voluto approfondire e fare chiarezza su alcuni aspetti dell'intesa