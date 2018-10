PAOLA FERRARI “Con Massimo Ciavarro? Baci finti ed anche veri!” | poi sulla Santanchè

PAOLA FERRARI / Dallo scontro con Belen Rodriguez agli impegni per la nuova stagione (Vieni da me) : Paola Ferrari sarà ospite di Caterina Balivo nella puntata odierna di 'Vieni da me'; dalle polemiche contro Belen Rodriguez e Mediaset ai tanti impegni per la nuova stagione.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:13:00 GMT)

Vieni da me - ospiti in studio PAOLA FERRARI e Andrea Roncato : Lunedì 1 ottobre, inizia una nuova settimana e soprattutto un nuovo mese di programmazione. L’esordio di Caterina Balivo con Vieni da me non è stato esaltante e i vertici della Rai tengono d’occhio i risultati del programma pomeridiano. La concorrenza dei canali Mediaset purtroppo per la Balivo è spietata e il programma neonato non riesce a spuntarla sui concorrenti. La conduttrice napoletana, però, continua il suo lavoro senza tener ...

PAOLA FERRARI 'La Champions torna in Rai - è la vera emozione del nostro calcio' : ROMA - Paola Ferrari, dopo sei anni la Champions torna in chiaro sulla Rai... 'Un ritorno importante, significativo per la Rai, e proprio sul palcoscenico migliore. La Champions, con quattro italiane, ...

Dopo sei anni la Champions torna in TV sulla Rai con PAOLA FERRARI e Alberto Rimedio : Inizia il primo turno di Champions League e la competizione da mercoledì torna sulla Rai, in chiaro e in diretta, Dopo una pausa durata sei anni. Il ritorno sulla televisione pubblica è mercoledì sera su Rai 1, a partire dalle 20.30. Alla guida dell’informazione sportiva nel Magazine Champions League c’è la giornalista Paola Ferrari che, in coppia con Alberto Rimedio e insieme all’azzurro campione del mondo Paolo Rossi, ...

PAOLA FERRARI critica Belen ha successo senza avere talento : Tra Paola Ferrari e Belen Rodriguez, volano parole grosse. La giornalista è stata l’ultima ospite del programma di Paola Perego “Non disturbare” e durante la puntata avrebbe mandato qualche frecciatina alla showgirl argentina. La Ferarri si sarebbe lasciata andare a qualche commento provocatorio: «Bella, furba, ricca – avrebbe detto, parlando di Belen -. Io l’ammiro perché più furbe non ne fanno. Io dovevo nascere così. ...

Belen risponde alle accuse di PAOLA FERRARI - e se la prende anche con la Perego : La “guerra” tra Paola Ferrari e Belen Rodriguez è ancora in atto. E, questa volta, la showgirl argentina (per cui proprio non c’è pace, visto che al centro delle polemiche c’è finita anche qualche giorno fa per le presunte smagliature del suo lato b) se la prende anche con un’altra Paola: Paola Perego. Teatro della battaglia, neanche a dirlo, sono i social network: è a suon di like che la vicenda sta continuando, ...

PAOLA FERRARI contro Belen Rodriguez : «È riuscita ad avere successo senza una goccia di talento» : Paola Ferrari e Belen Rodriguez, volano scintille. La giornalista sportiva è stata l'ultima ospite del programma di Paola Perego "Non disturbare" e durante la puntata avrebbe...

PAOLA FERRARI su Belen Rodriguez : “Priva di ogni goccia di talento. Trovi l’uomo giusto e metta via dei soldi”. E l’argentina mette un like “emblematico” : Non disturbare, il programma condotto da Paola Perego in seconda serata su RaiUno, continua a far notizia. Le donne entrano in una stanza d’albergo e complice il clima familiare si lasciano andare a confessioni e dichiarazioni che fanno discutere. L’ultimo episodio finito al centro della scena vede come protagonista Paola Ferrari che nella puntata trasmessa venerdì scorso non ha risparmiato critiche a Belen Rodriguez: “Bella, ...

Belen Rodriguez mette like su Instagram ad un commento contro PAOLA Ferrari : La risposta diretta non è arrivata, ma in qualche modo Belen Rodriguez ha replicato al recente attacco di Paola Ferrari. La giornalista, ospite di Non disturbare, il programma estivo di seconda serata di Rai1 condotto da Paola Perego, aveva definito la showgirl argentina "bella, furba, ricca" ma anche "priva di ogni goccia di talento". Paola Ferrari contro Belen Rodriguez: "Porta a casa i ...

PAOLA FERRARI umilia Belen Rodriguez : 'Bella - furba e senza talento' : Paola Ferrari è tornata a parlare di Belen Rodriguez . Ospite di Non disturbare , il nuovo talk di seconda serata di Paola Perego, in onda su Rai 1, la conduttrice e giornalista sportiva ha confidato ...

Belen Rodriguez - vendetta social : like su Instagram al commento contro PAOLA FERRARI e Perego : Belen Rodriguez A Belen Rodriguez basta un like per farsi notare. Soprattutto se il like in questione non è casuale e se ad attribuirlo è la stessa showgirl. Dopo le affilatissime frecciate rivoltele da Paola Ferrari nella più recente puntata di Non disturbare, la procace argentina è tornata indirettamente a far discutere esprimendo su Instagram il proprio apprezzamento ad un commento piuttosto severo formulato da un’utente nei confronti ...

“Priva di ogni tipo di talento” : PAOLA FERRARI stronca le virtù di Belen - la sottile replica della Rodriguez : Paola Ferrari contro Belen Rodriguez, la giornalista Rai ci va giù pesante nell’attacco alla modella argentina più popolare d’Italia Paola Ferrari, giornalista Rai nota anche per i suoi attacchi a Diletta Leotta ed a altre donne del mondo dello spettacolo, parla di Belen Rodriguez. La Ferrari, ospite nel nuovo programma di Paola Perego “Non Disturbare”, non si è risparmiata nei suoi commenti verso la modella ...

Non disturbare - PAOLA FERRARI : «Belen furba - ricca e priva di talento. Diletta Leotta? E’ vistosa e punta su quello» : Paola Ferrari Nella stanza d’albergo di Non disturbare, il programma di Rai 1 condotto da Paola Perego, Paola Ferrari si è sbottonata. E ancora una volta ha dimostrato di non avere problemi di schiettezza. La giornalista sportiva, prossimamente alla guida degli speciali Rai sulla Champions, ha infatti accettato di commentare le fotografie di alcuni personaggi dello spettacolo con cui polemizzò in passato. Ovviamente non si è risparmiata. ...

Belen Rodriguez stroncata da PAOLA FERRARI : 'ricca e senza talento' - la replica sui social : Paola Ferrari non le manda a dire a Belen Rodriguez. Nel corso della sua chiacchierata con Paola Perego a "Non disturbare", programma in onda in seconda serata su Raiuno, ha espresso dei pensieri molto forti sulla showgirl argentina, che ha definito una ragazza furba, ricca ma senza talento. Inutile dire che le dichiarazioni della conduttrice di "90° minuto" non sono passate inosservate, e in queste ore è arrivata anche una replica indiretta da ...