Pancia gonfia | proprietà e virtù del carbone vegetale

dilei

: stamattina ho preso un caffè ESPRESSO Proprio un pollice di fondo di bicchiere CON un pacchetto di croccantelle e h… - wolvesiall : stamattina ho preso un caffè ESPRESSO Proprio un pollice di fondo di bicchiere CON un pacchetto di croccantelle e h… - Marino75102576 : @giuppydance74 @MaglioAnna @_017_smile @Danielle_260192 @magiconaples74 Che fa fa male mi si gonfia la pancia - akakarolina : @garbatella1963 Non ha problemi il disonorevole Salvini a mostrare oltre alla faccia la pancia, gonfia per tutto il… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Ilè un ottimo rimedio per sconfiggere il gonfiore addominale, ottenendo unae piatta. Di cosa si tratta? Conosciuto anche con il nome diattivo, è un composto organico che viene ricavato dalla combustione di legnami in assenza di fuoco. In commercio si trova sotto forma di polvere finissima o di pasticche, quest’ultime vengono utilizzate per risolvere i problemi legati alla. Ilinfatti si è rivelato piuttosto utile per eliminare i gas che si trovano nello stomaco e nell’intestino. Questa sostanza infatti ha la capacità di trattenere nel scorie del nostro organismo ed eliminarle. Non a caso ilviene consigliato in caso di tensione addominale, reflusso gastroesofageo, acidità e problemi di digestione. Questa sostanza è in grado di trattenere ed eliminare i succhi gastrici in eccesso ...