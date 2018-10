Pagamento pensioni Inps ottobre 2018 Calendario | oggi accredito | i giorni “bancabili”

Sicilia : domani sabato 1 settembre - Pagamento delle pensioni in tutti gli uffici postali : A partire da sabato 1° settembre saranno regolarmente in pagamento le pensioni in tutti gli uffici postali della Sicilia . I

Pensioni a settembre 2018 - il focus sul Pagamento degli assegni : Nel mese di settembre 2018 potranno esserci dei pensionati che si vedranno accreditare il proprio assegno [VIDEO] con qualche giorno di slittamento rispetto all'inizio della mensilita' per via della legge in vigore. Un emendamento ad una precedente Manovra ha infatti deciso che i pensionati potranno effettuare la riscossione il primo giorno bancabile utile, che nel prossimo settembre cadra' di lunedì 3/09. Una regola che però non produce ...