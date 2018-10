Padova-Pescara | campo impraticabile | la gara di Serie B è stata rinviata

Padova-Pescara rinviata : ecco il motivo e la data del recupero [FOTO] : 1/15 LaPresse ...

Ritardo Padova-Pescara : ecco il motivo [FOTO] : 1/16 Paola Garbuio/LaPresse ...

Ritardo Padova-Pescara : ecco il motivo : Ritardo Padova-Pescara – Continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie B, l’ultimo match del turno mette di fronte Padova e Pescara. Ma la partita potrebbe non disputarsi a causa del maltempo, per il momento è previsto un Ritardo ma la partita è a serio rischio rinvio. L’arbitro ha deciso di aspettare altri 45 minuti. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

Padova-Pescara : avvio rimandato a causa della pioggia : La pioggia è protagonista a Padova. Il diluvio che si è abbattuto sul capoluogo veneto ha costretto l'arbitro Volpi della sezione di Arezzo a posticipare il via della gara tra i padroni di casa ed il ...

Padova-Pescara - il risultato in diretta live : Formazioni ufficiali Padova , 4-3-1-2, : Merelli; Cappelletti, Capelli, Trevisan, Contessa; Broh, Mazzocco, Pulzetti; Mandorlini; Bonazzoli, Clemenza. Allenatore: Bisoli Pescara , 4-3-3, : Fiorillo; ...

Padova-Pescara a rischio rinvio : ecco il motivo : Padova-Pescara a rischio rinvio – Il campionato di Serie B continua a regalare spettacolo ed emozioni ma la partita tra Padova e Pescara potrebbe essere rinviata a causa del maltempo. La partita è in programma per le ore 21 ma al momento difficilmente si scenderà in campo, in questi minuti infatti si sta valutando il da farsi, la Lega potrebbe comunicare il rinvio nei prossimi minuti. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

Padova-Pescara 2018 : Diretta - Formazioni - Streaming - Dove Vederla : Partita Serie B Padova-Pescara oggi. Formazioni Padova-Pescara. Diretta Padova-Pescara. Orario Padova-Pescara. Dove posso Vederla? Come vedere Padova-Pescara Streaming? Padova-Pescara 2018: tutto pronto per la partita di Serie B Dopo il turno infrasettimanale, le squadre di B tornano subito in campo per disputare la 6ª giornata del girone di andata. Il primo match di Serie B […]

Padova-Pescara 2018 : Diretta - Formazioni - Streaming - Dove Vederla : Partita Serie B Padova-Pescara oggi. Formazioni Padova-Pescara. Diretta Padova-Pescara. Orario Padova-Pescara. Dove posso Vederla? Come vedere Padova-Pescara Streaming? Padova-Pescara 2018: tutto pronto per la partita di Serie B Dopo il turno infrasettimanale, le squadre di B tornano subito in campo per disputare la 6ª giornata del girone di andata. Il primo match di Serie B […]

Serie B Padova-Pescara - probabili formazioni e diretta dalle 21. Dove vederla in tv : PADOVA - Il Pescara di Bepi Pillon ha la possibilità di sorpassare il Verona in vetta alla classifica, vincendo sul campo del Padova stasera. Contro una squadra che conosce bene, avendoci giocato e ...

Padova Pescara/ Streaming video e diretta Dazn : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Padova Pescara, info Streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Euganeo, valida per la sesta giornata della Serie B(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:00:00 GMT)

Padova-Pescara streaming : ecco dove partire in diretta la partita : Padova-Pescara streaming – In campo il campionato di Serie B, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Padova-Pescara le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie B si affronteranno Padova-Pescara in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta ...