Overwatch | Blizzard annuncia il ritorno dell' evento autunnale Halloween da brividi

Overwatch - a Parigi il gioco di Blizzard è come un vero sport : Vengono chiamati esport, vale a dire electronic sport: sport elettronici. Sono tornei di videogiochi in cui non è il fisico a faticare, ma la testa . Siamo stati a Parigi per seguire uno di questi eventi, uno dei più importanti del panorama mondiale: l’Overwatch World Cup 2018. Overwatch è uno sparatutto in prima persona con meccaniche MOBA -Multiplayer Online Battle Arena-, un sottogenere degli strategici dove ogni giocatore veste i panni ...

Blizzard potrebbe annunciare Diablo 4 e un'espansione di Overwatch alla Blizzcon 2018 : Stando a quanto riportato da Thesun.co.uk, Blizzard userà il suo annuale Blizzcon per "diversi annunci di lancio significativi", secondo una nota dell'investitore Goldman Sachs.Gli investitori Activision-Blizzard dovrebbero aspettarsi l'annuncio di Diablo 4, di "un titolo mobile di Blizzard" e di una "possibile" espansione di Overwatch, stando a quanto rivelato su Reddit.Blizzcon è il più grande evento dell'anno di Blizzard, con quasi 40.000 fan ...

Blizzard disabilita le loot box in Belgio per Overwatch e Heroes of the Storm : Nell'aprile del 2018 la Belgian Gaming Commission ha pubblicato un rapporto, approvato dal ministero della Giustizia del Belgio, nel quale vengono considerate gioco d'azzardo le loot box di Overwatch secondo la legge locale. Proprio per questo motivo Blizzard è stata costretta a rimuoverle. Tuttavia, a quanto pare, il provvedimento riguarda anche Heroes of the Storm.Come segnala Dualshockers, mentre Blizzard non è d'accordo con questa decisione, ...

Overwatch League : dalla prima stagione al futuro - per la competizione targata Blizzard è tempo di bilanci : La Overwatch League a fine luglio ha incoronato i suoi primi campioni assoluti: i London Spitfire. La competizione ideata da Blizzard per promuovere il proprio titolo Overwatch e spingere prepotentemente sulla componente competitiva ha concluso la sua prima stagione durata poco più di sei mesi. La squadra londinese, l’unica europea presente, ha sconfitto in finale i Philadelphia Fusion nella splendida cornice del Barclays Center di New York con ...

Overwatch - Diablo - World of Warcraft e molto altro : Blizzard sarà tra i protagonisti della Gamescom 2018 con tutti i principali franchise : Con la Gamescom 2018 che si avvicina sempre di più, Blizzard ha rivelato i suoi piani per l'importante evento. Quest'anno, Blizzard promette di portare tutti i principali franchise alla manifestazione: Diablo, Starcraft, Warcraft, Overwatch, Heroes of the Storm e Hearthstone. Blizzard ospiterà una cerimonia di apertura della durata di un'ora, quindi ciascuno dei giochi, ad eccezione di Hearthstone, avrà un panel di varie durate, dai 30 minuti a ...

Overwatch su Switch? Blizzard : "sì - è fattibile" : Con l'ufficialità dell'arrivo su Switch di Diablo III non ci si può non domandare se Blizzard stia o meno pensando di supportare l'ibrida di casa Nintendo con altri titoli magari più recenti. Il senior producer di Blizzard,Pete Stilwell, ha discusso con GameSpot soprattutto di due giochi: Overwatch e StarCraft II. Questi due esponenti del catalogo Blizzard potrebbero arrivare su Switch? Come spesso accade in questi casi non ci sono conferme o ...