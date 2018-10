Ottobre parte all' insegna del maltempo | pioggia e vento da Nord a Sud

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Ottobre : Segni di ripresa in vita da parte dei militanti dem - ma nel retropalco i soliti coltelli tra dirigenti : opposizione Pd, “unità” in piazza e veleni nel retropalco Roma, Renzi si agita per intestarsi l’iniziativa. Martina pensa a candidarsi di Wanda Marra Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Abolix. “Con la pensione di cittadinanza e il reddito di cittadinanza che introdurremo in questa legge di bilancio avremo abolito la povertà” (Luigi Di Maio, M5S, ministro del Lavoro e Sviluppo, Porta a Porta, Rai1, 25.9). Per l’abolizione ...

A cena con Ermal Meta con Charity Stars il 12 Ottobre : ecco le istruzioni per partecipare all’asta : Ermal Meta con Charity Stars per una serata intera in compagnia dell'artista di Fier. Questo è quanto ha messo in palio l'organizzazione, che concede la possibilità di aggiudicarsi un incontro all'asta con il cantautore di Vietato Morire che si terrà il 12 ottobre prossimo in una location esclusiva. L'asta è aperta per 7 persone in totale, con l'aggiudicatario dell'asta e 6 suoi amici che avranno l'occasione di conoscerlo e passare una ...

Il Segreto anticipazioni : cosa succederà entro la seconda parte di Ottobre : Le trame della telenovela Il Segreto non mancheranno di riservare altri colpi di scena; scopriamo insieme che cosa succederà nella seconda parte di ottobre 2018 grazie al nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni principali delle vicende ambientate a Puente Viejo: Nazaria cerca di sedurre Prudencio. Visto che Francisca Montenegro (Maria Bouzas) minaccerà di rivelare a tutto il paese il suo passato di prostituta se non eseguirà il compito ...

'Forza Italia riparte da Piacenza' - il primo Ottobre l'incontro dei vertici azzurri : ... in primis, di porre in sicurezza il nostro Paese sistemando e ricostruendo le più importanti infrastrutture e agevolando anche l'indispensabile rilancio della nostra economia permettendo alla nostra ...

Come partecipare allo showcase di Ermal Meta a Rete Tre il 5 Ottobre : tutti i dettagli del contest : Arrivano le indicazioni su Come partecipare allo showcase di Ermal Meta a Rete Tre il 5 ottobre, dopo che il primo appuntamento era stato rimandato. Già avviato il contest sulla pagina ufficiale di Rete Tre, nella quale sono spiegati i passaggi da compiere per partecipare all'estrazione finale che è in programma per il 25 settembre. Rimangono quindi pochi giorni prima che si chiuda la possibilità di vincere due dei biglietti messi in palio ...

Il Segreto Anticipazioni mensili : cosa accadrà nella prima parte del mese di Ottobre 2018 : Francisca condannata a morte, sarà uno degli eventi più sconvolgenti di inizio ottobre. Scopriamo cosa altro accadrà...

Ad Ottobre riparte l'avventura - con i corsi di Danza&Danza Dance Studio : ... oltre al saggio di fine anno durante il quale possono mostrare a genitori, parenti e amici tutti i progressi effettuati, ma anche spettacoli di vario tipo, organizzati anche dalle amministrazioni ...

Una Vita Anticipazioni mensili : cosa accadrà nella prima parte del mese di Ottobre : Dalla scoperta del padre di Cayetana al ritrovamento dei cadaveri di Manuela e German, scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della soap sulle puntate autunnali.

Volley. Dal 14 Ottobre si parte : Perugia sempre favorita per lo scudetto : Gli appassionati di volley vivranno un grande settembre con la Nazionale e dal 14 ottobre si ritufferanno nel campionato di

Rugby - definito il calendario del Campionato Italiano di serie B 2018/2019 : si parte il 14 Ottobre : Il Campionato Italiano di serie B di Rugby inizierà il 14 ottobre, definito il calendario dei quattro gironi La Commissione Organizzatrice Gare ha definito il calendario del Campionato Italiano di serie B 2018/19 al via il prossimo 14 ottobre. Quattro le promozioni in palio in serie A. In luogo dell’Amatori Rugby Alghero, ripescato in serie A, sulla base dei regolamenti vigenti la FIR ha disposto il ripescaggio della Società Rugby Varese ...

Collegamento Pocol-Cinque Torri entro Ottobre la partenza dell'iter : Il vice sindaco Alverà: 'I cantieri apriranno a primavera e contiamo di riuscire a completare l'opera per il 2021'