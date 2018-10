Ottavia brilla d’Oro con il campione di tiro a volo Marco Benedetti

romadailynews

(Di lunedì 1 ottobre 2018) (Foto Club Sportivo Shoot-Off Roma) Continua il viaggio di Fatti In Comune per raccontare eccellenze e criticità del territorio. Un percorso trasversale che ogni settimana ci porta alla scoperta della città vista e raccontata dagli occhi dei cittadini attraverso segnalazioni di disservizi, criticità ma anche best practice ed esempi virtuosi che fanno di Roma un territorio in continua evoluzione ricco di spunti e riflessioni da condividere insieme. Nella scorsa puntata di questo nuovo format realizzato da Roma Daily News in collaborazione con We Want Radio e condotto da Maria Romana Barraco e Alessio Cecera in onda in diretta tutti i giovedì alle 17:00 su Roma Daily News Tv, ci siamo occupati in particolare delle eccellenze sportive del territorio del Municipio XIV. Sì, perchè dall’impegno delle tante associazioni sportive locali, le strutture pubbliche e/o gestite da privati, le storie ...