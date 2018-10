Osa | quando la caldaia entra in salotto

Dieta - cOsa si rischia quando si hanno cali di zuccheri : Spesso quando ci mettiamo a Dieta, decise a perdere peso, ci capita di accusare dei cali di zuccheri. Tachicardia, giramenti di testa e stanchezza sono solo alcuni dei sintomi di questo fenomeno particolarmente diffuso fra le donne. Troppa palestra, pasti squilibrati (o addirittura assenti), la mancanza di spuntini, spingono infatti il corpo al limite. Il nostro organismo, soprattutto se ci troviamo in un periodo di stress, ha bisogno di più ...

Chi - cOsa e quando - ha fatto cambiare idea al ministro Tria sul deficit? : Dov'è la verità? L'unico dato certo è che il ministro dell'Economia ha accettato di mettere la sua firma sotto un Documento di economia e finanza che si tradurrà in circa 13 miliardi di spesa in più ...

Chi (cOsa e quando) ha fatto cambiare idea al ministro Tria sul deficit? : L’accordo è fatto, M5s e Lega esultano per aver convinto il ministro dell’Economia Giovanni Tria ad accettare di varare una manovra in deficit, alzando l’asticella della spesa dal 1,6% al 2,4%. Ma il giorno dopo la notte di esultanza dei grillini davanti a Palazzo Chigi, della tradizionale conferenza stampa in cui premier e ministri illustrano i conti, numeri alla mano, ancora non c’è traccia. E soprattutto ...

Ivan Zaytsev/ Le lacrime quando chiese ad Ashling di spOsarlo e il desiderio per Sasha : "sia felice" : Ivan Zaytsev, lo Zar della pallavolo è grande protagonista ai Mondiali con l'Italia ma si definisce anche bravo tra i fornelli e un padre permissivo in famiglia.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 09:23:00 GMT)

Autunno - cOsa mangiare quando si è di cattivo umore : MandorleCavoloSardineBroccoliYogurtCereali integrali e legumiSemi di zuccaUovaKiwiCioccolatoNelle giornate autunnali capita spesso di sentirsi malinconici e di cattivo umore. «In questo periodo una minore esposizione ai raggi del sole per via della diminuzione della quantità di luce naturale stimola una minore produzione da parte del sistema nervoso della serotonina e della melatonina, due neurotrasmettitori che influiscono sulla regolazione del ...

Quando la ‘tintarella’ diventa pericolOsa : arriva il braccialetto che avvisa : “A-a-bronzatissima”, recitava una canzone: sì ma nel modo giusto perché stare troppo sotto il sole potrebbe essere pericoloso. Per evitare situazioni spiacevoli arriva un nuovo braccialetto che avvisa Quando si è stati troppo sotto il sole abusando della tintarella. I ricercatori della Rmit University hanno sviluppato un inchiostro ‘attivo’ che cambia colore Quando esposto ai raggi ultravioletti (Uv). Un semplice sensore ...

Antigua - isola dei Caraibi : dove si trova - cOsa vedere - quando andare - offerte per le vacanze : Incastonata nel cuore delle Piccole Antille nei Caraibi, Antigua è considerato un piccolo paradiso naturale dove spiccano spiagge idilliache e un mare cristallino caratterizzato da fondali spettacolari di quelli che vedi spesso nei documentari. Questa meravigliosa isola Caraibica è sicuramente una delle mete ideali per gli amanti del mare e gli appassionati di snorkeling. Se avete quindi deciso di volare verso i Caraibi per trascorrere le vostre ...

Ecco cOsa succede davvero quando “ti fanno male i capelli” : Questo articolo è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoProbabilmente conosci quella sensazione spiacevole che si prova quando, dopo una lunga giornata, liberi i capelli da un'acconciatura. Ma hai mai riflettuto sul motivo di quel senso di indolenzimento? A quanto pare, il dolore non viene dai capelli.La dottoressa Angela Lamb, direttrice del Westside Mount Sinai Dermatology Faculty Practice, capo ...

Ombelico - perché toccarlo dà fastidio. COsa succede quando lo sfioriamo : L’Ombelico è una parte del nostro corpo molto particolare: durante la gravidanza ci legava a nostra madre grazie al cordone ombelicale e la maggior parte delle persone, nel sfiorarlo, prova una sensazione di estremo fastidio. perché? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il dottor Christopher Hollingsworth, membro dell’Associazione Chirurghi di New York: “Toccando l’Ombelico avremo facoltà di stimolare non solo la pelle ...

Mauro Marin - la drammatica rivelazione della ex da Barbara D'Urso : 'COsa mi ha fatto quando ero incinta' : 'Ero incinta e lui è stato violento'. Jessica contro Mauro Mari n, parte due. A Domenica Live , da Barbara D'Urso , l'ex fidanzata del vincitore del Grande Fratello 10 continua ad accusare il padre di ...

COsa succede quando si viene colpiti con un Taser : La scena è questa: un uomo, in evidente stato di agitazione, sta brandendo un coltello con il quale minaccia di colpire qualcuno. Chi, non importa: può essere un familiare che ha cercato di farlo stare calmo, il cliente di un negozio o l'agente di polizia che lo sta affrontando in strada. L'agente estrae un Taser e lo mostra. Non lo impugna: lo fa solo vedere perché le regole di ingaggio su questo sono chiare. ...

Matteo Salvini - il trionfo senza precedenti da Giovanni Floris : cOsa succede allo share quando se ne va : L'ovazione dello studio di Giovanni Floris a Matteo Salvini ha detto molto, ma non tutto. La verità è che il leader della Lega , ospite di DiMartedì su La7 , ha stracciato gli ascolti e il suo collega ...

Perché l’equinozio d’autunno 2018 non è il 21 settembre : quando inizia e cOsa succederà : A quando l'appuntamento con l'equinozio d'autunno 2018? Il giorno esatto dell'inizio della stagione delle foglie cadute e dei primi freddi è comunemente fissato per il 21 settembre ma la convinzione è sbagliata e ogni anno il momento fatidico è diverso e anche distante da quanto stabilito per convenzione. Meglio dettagliare dunque l'evento astronomico di scena comunque nella settimana corrente, anche per capire cosa accadrà esattamente a ...

Retroscena Ronaldo – La clamorOsa rivelazione di Ferdinand : “quando si arrabbia morde le cose” : Le rivelazioni di Rio Ferdinand su Cristiano Ronaldo dopo l’espulsione di ieri durante Valencia-Juventus Serata amarissima per Cristiano Ronaldo: l’attaccante portoghese della Juventus è stato espulso al suo esordio in Champions League con la maglia bianconera dopo 29 minuti di gioco per un episodio con Murillo. Cristiano Ronaldo sembra aver tirato i capelli al suo avversario e per lui non c’è stato scampo: rosso ...