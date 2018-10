Oro | giù a 1 188 dollari l' oncia

Uomini e donne - Sara Affi Fella e il clamOroso avvistamento : con chi l'hanno beccata - viene giù tutto : Una segnalazione su Sara Affi Fella rischia di provocare una nuova slavina di polemiche. Dopo che il suo ex Nicola Panico ha rivelato come l'ex tronista di Uomini e donne abbia tenuto segreta la loro ...

Manovra - il Pd scende in piazza contro il governo : “LOro ingiustizie caricate sulle spalle dei più giovani” : “contro i #ladrifuturo” il Partito Democratico sceglie la piazza organizzando una mobilitazione per domenica 30 settembre alle 14 a piazza del Popolo a Roma. Al centro della contestazione ci sarà la Manovra del governo che prevede il rapporto deficit/pil del prossimo anno fissato al 2,4% per rimanere su quel livello fino al 2021: i due leader di M5s e Lega, hanno dichiarato che grazie a questi 13,6 miliardi di risorse aggiuntive “a ...

GF Vip : per Battista e Silvestrin - Francesco Monte finge con Giulia Salemi. Leggi le lOro parole : Grande Fratello Vip: Francesco Monte sta fingendo con Giulia Salemi? Per Battista e Silvestrin si tratta di una tattica Si L'articolo GF Vip: per Battista e Silvestrin, Francesco Monte finge con Giulia Salemi. Leggi le loro parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

La Capitale si tinge di giallOrosso! Lazio ko - la Roma si aggiudica il derby : gol e spettacolo - vince la squadra più motivata : La Roma scaccia la crisi rifilando 3 gol alla Lazio nel derby della Capitale: i gol di Pellegrini, Kolarov e Fazio premiano la squadra più motivata Roma, Città Eterna. Come eterna è la rivalità che divide le sue due anime: quella giallorossa e quella biancoceleste, Roma e Lazio, di fronte oggi, per l’ennesimo derby che accende una delle più belle rivalità del calcio italiano. Una partita importante, non solo per tutto ciò che ...

Giuseppe Conte - la tempesta dopo la manovra : la clamOrosa indiscrezione sulle dimissioni : Crisi scampata? No, forse solo rimandata. Nonostante le rassicurazioni incrociate, pare che i giorni di Giovanni Tria come ministro dell'Economia siano contati. Giovedì sera, pochi minuti dopo l'annuncio del Def con deficit al 2,4% , si sparge la voce delle sue dimissioni rientrate solo per effetto di una telefonata con il presidente ...

Decreto sicurezza - i ‘professOroni’ lo stroncano : ‘Aberrazioni giuridiche’ : I ‘professoroni’, termine coniato da Maria Elena Boschi nel 2014, tornano a far sentire la loro voce nell’agone politico italiano. L’associazione Liberta' e Giustizia, storicamente orientata a sinistra, ha infatti pubblicato un appello sul suo sito internet nel quale condanna senza mezzi termini il Decreto sicurezza [VIDEO] da poco approvato dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento, fortemente voluto dal ministro dell’Interno, Matteo ...

Perché le donne si giudicano male tra lOro? : Nonostante tutti i bei discorsi sulla solidarietà femminile, a volte le donne non possono proprio fare a meno di esprimere giudizi (negativi) su altre donne. Ma Perché succede? Dovremmo essere le prime, in questo mondo che continua a sgambettare per non essere della nostra taglia, a capire l’importanza di sostenerci e confrontarci l’una con l’altra. E invece non lo facciamo, ma continuiamo a darci addosso appena una di noi fa cose che non ...

Siamo all'inizio ma è già l'ora del giudizio : questi giocatori meritano la maglia del TOro? : Atalanta e Torino macinano poco gioco, concludono ancor meno e in avanti non pungono: il risultato a occhiali di Bergamo non sorprende nessuno, anche perché le contendenti confermano di non saper più ...

Danilo Toninelli - ore contate. Il clamOroso appello congiunto al Quirinale : lo fanno fuori : A Danilo Toninelli conviene arrendersi, perché è circondato. Il vicepremier e capo del suo partito, Luigi Di Maio , secondo Repubblica non ne potrebbe più del suo ministro delle Infrastrutture ...

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni/ “Mi sposo! Dalla morte di mio fratello pensavo solo al lavOro” : Eleonora Daniele, rivela in esclusiva a Chi, di essere vicina al suo matrimonio con Giulio Tassoni. "Dopo quindici anni di fidanzamento e quattro di convivenza, ci sposiamo!"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 17:01:00 GMT)

Giulia Bongiorno - un trionfo : sparare ai ladri in casa - il sondaggio che la incOrona : Il sondaggio Noto illustrato da Il Giorno mostra quanto il decreto sicurezza vada nella giusta direzione, quella voluta dagli italiani. Perchè il 52% degli intervistati si dice favorevole alla ...

GIULIA E SILVIA PROVVEDI - LE DONATELLA/ Sono l'anima del programma? Ma Fabrizio COrona...(Grande Fratello Vip) : GIULIA e SILVIA PROVVEDI, Le DONATELLA: tutti convinti della loro vittoria e partono favoritissime per la vittoria finale. Ce la faranno? (Grande Fratello Vip 2018) (Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 12:22:00 GMT)

Scuola - bambini esclusi dalla mensa perché mOrosi : giusto o sbagliato? : Il fatto successo a Rende, nella Scuola elementare, ha suscitato una polemica che ha coinvolto anche i sindacati: la ditta che gestisce il servizio mensa per i bambini che nelle scuole elementari di Rende effettuano il tempo pieno, la Siarc, ha deciso di sospendere l’erogazione dei pasti a circa 20 piccoli le cui famiglie risultano debitrici verso la ditta. La FLC CGIL ha espresso la sua disapprovazione. Servizio mensa sospeso ai bambini: si o ...

MISE al lavOro per scongiurare scadenza ammortizzatori sociali : Si preannuncia una giornata impegnativa per Luigi Di Maio. Oggi, 25 settembre, il Ministro dello Sviluppo economico e del lavoro incontrerà le Organizzazioni sindacali dei lavoratori metalmeccanici ...