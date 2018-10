OnePlus 6T | l’invito conferma la presentazione il 17 ottobre

hwbrain

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Ladi6T è attesa da parecchio tempo, ma grazie a un invito che è stato diffuso sul social network Weibo, si ritiene che il messaggio stesso contenga la data delladel nuovo dispositivo, che teoricamente dovrebbe essere fissata per il 17.Prendendo in considerazione questa data, potrebbe trattarsi di una mossa davvero strategica di, in quanto ladovrebbe avvenire un giorno dopo ladi Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro, succedendo anche Pixel 3 e Pixel 3 XL, anch’essi tanto attesi.6T: l’invitolail 17at HWBrain.it.