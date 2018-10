Ombre di luce

Sampdoria - Ombre llini blucerchiati colorano Marassi in vista della gara contro il Napoli : Il rinvio per la tragedia che ha coinvolto la città di Genova e la successiva sconfitta contro l'Udinese, non hanno spento l'entusiasmo e la voglia di fare bene della Sampdoria . La squadra ...

Canottaggio - Europei 2018 : qualche luce e tante Ombre per l’Italia. Bene 4 di coppia e doppio pl - sotto le attese Rodini-Cesarini e l’otto : Prima giornata in chiaroscuro per l’Italia agli Europei di Canottaggio. A Glasgow (Gran Bretagna) diversi equipaggi azzurri non sono riusciti a brillare nelle batterie odierne, con delle prove sotto le aspettative. Ci sono però anche delle notizie positive, come le vittorie del quattro di coppia e del doppio pesi leggeri maschile. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di questa lunga mattinata di gare. Nel due senza femminile ...