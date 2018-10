Olimpiadi | Sala incassa l' ufficializzazione di Milano-Cortina | Ora necessario

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : "La vicenda è chiusa"/ Sala "candidatura congiunta Milano-Cortina? Sarei felice" : Olimpiadi 2026, Toninelli: “Torino scelta migliore”. Giochi riaperti? “Ma il governo non metterà un euro”, ha precisato il ministro delle Infrastruttura. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 20:30:00 GMT)

Olimpiadi 2026 - Sala : «Siamo tornati indietro - si deve fare chiarezza» : «Siamo tornati a quella che era la situazione di alcuni giorni fa. Io sono fermo, ora non posso fare nient'altro. Almeno finché la giunta del Coni non si riunisce per dirci di andare avanti». Così il ...

Olimpiadi 2026 - che confusione : Sala auspica l’intervento del Governo - la Appennino chiede chiarezza - il punto : Olimpiadi Invernali del 2026, le discussioni non cessano, la candidatura di Milano-Cortina continua a prendere piede, con Torino sullo sfondo “Se finalmente partiamo, possiamo vincere“. Ne è convinto il presidente del Coni, Giovanni Malagò a proposito della candidatura alle Olimpiadi Invernali del 2026, parlando a ”Circo Massimo” su Radio Capital. “Oggi siamo a Bologna per una Giunta esecutiva, poi andremo a ...

Olimpiadi : M5S - colpe non di Appendino ma di arroganza Sala : Roma, 19 set. (AdnKronos) - “Chiara Appendino non ha alcuna responsabilità sulla mancata candidatura olimpica di Milano, Cortina e Torino. Questa, infatti, è tutta da addebitare all’arroganza e alla irresponsabilità del sindaco di Milano". Lo affermano i capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e

Olimpiadi 2026 - tandem Sala-Fontana : "Brand Milano - i soldi..." : Olimpiadi 2026, il sindaco di Milano: "La mia battaglia non è di arroganza". Attilio Fontana: "Risorse le trovano le due regioni. Se hai Ronaldo non lo metti in porta..." Segui su affaritaliani.it

Olimpiadi invernali - Sala svela : “il nome sarà Milano-Cortina 2026” : Milano-Cortina 2026, così dovrebbe chiamarsi la candidatura alle Olimpiadi invernali che il sindaco di Milano Sala si appresta a presentare “Su un punto sono assolutamente d’accordo anche con il sindaco di Cortina, che ho sentito ieri sera: certamente il nome sarà Milano-Cortina 2026. Tra l’altro suona anche bene“. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, questa mattina a RTL 102.5 sulla candidatura a due per ...

Olimpiadi - Zaia : 'Una mossa a tenaglia - Fontana e Sala sono d'accordo' : 'Cosa succede adesso che l'Olimpiade a tre è finita? Si continua a due, io non rinuncio. Qui in Veneto si dice: duri i banchi'. Durante la Serenissima, quello era l'ordine impartito ai rematori quando ...

Olimpiadi : Bussolati - al fianco di Sala - governo debole : Milano, 18 set. (AdnKronos) - "Sulla partita delle Olimpiadi il governo giallo-verde sembra molto debole, oltre che in pieno imbarazzo politico. Siamo al fianco del sindaco Sala: è necessario che tutte le forze politiche, al di là delle posizioni, facciano fronte comune per non sciupare una grande o

Olimpiadi 2026 - salta il "tridente" : Torino si sfila in rotta con Sala. Sospetto di imboscata tra i grillini : Sospetti e tensioni. La pentastellata Torino si sfila dalla candidatura ai Giochi invernali 2026, mentre le regioni leghiste Lombardia e Veneto, un attimo dopo, piazzano sul tavolo del Governo il piano B, ovvero la candidatura in tandem di Milano e Cortina. Li aspetta una corsa contro il tempo per fare in modo che il Coni porti la proposta al Cio entro domani. La tempistica fa andare alcuni pentastellati su tutte le furie. Un esponente dei 5 ...

Olimpiadi - Giorgetti : «La candidatura a tre è morta» E Sala : «Milano-Cortina? Ipotesi da approfondire» : Il sottosegretario: «E’ un mio fallimento personale: ho lavorato per una soluzione condivisa ma non c’era l’atmosfera giusta tra i rappresentanti delle città coinvolte»

Olimpiadi 2026 - scontro Sala-M5s su Milano : a rischio candidatura/ 'Retroscena' Lega : "sabotaggio grillino" : Olimpiadi 2026, scontro tra Sala e governo. Il sindaco chiede Milano capofila, Torino punta a parità e il dossier non è pronto. M5s: "Pretese insostenibili, così è impossibile procedere"

Olimpiadi Invernali 2026 : contrasto M5S-Sala : Il banco della candidatura italiana a ospitare le Olimpiadi Invernali 2026 rischia di saltare definitivamente. Il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e responsabile dello Sport per il MoVimento 5 Stelle Simone Valente oggi ha detto:"Le parole di Sala non sono allineate con quanto emerso nel recente incontro a Palazzo Chigi. Mettiamo un punto fermo a questo paradosso: non è possibile procedere quando le condizioni proposte da Coni e ...

