Olimpiadi | la sindaca di Torino Appendino contro Milano-Cortina | Candidatura

Olimpiadi 2026 - Carroccio e 5 Stelle ai ferri corti in Comune. Sindaca nel mirino : ' Sarebbe un delitto contro la società e l'economia della nostra Regione conclude la parlamentare non cogliere l'opportunità delle Olimpiadi '.

Olimpiadi - Martina contro Appendino : "Passi falsi della sindaca di Torino" : Maurizio Martina all'attacco della sindaca di Torino sulla questione delle Olimpiadi del 2026: "Non ci volevano i passi falsi di Appendino" dice il segretario del Pd, in visita al Salone del Gusto ...

Toninelli : "Torino scelta migliore per le Olimpiadi" - Sondaggio : Sui Giochi la sindaca vi ha deluso? Vota : Lo strappo di Torino fa naufragare sul nascere il tentativo di ricostruire il 'tridente' olimpico. Incassato il secco no di Chiara Appendino, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo ...

Olimpiadi 2026 - la sindaca Appendino ribadisce : “Torino non si è tirata indietro” : Chiara Appendino è tornata a parlare della candidatura di Torino per le Olimpiadi invernali del 2026: le ultime novità ”Pare che sia stata Torino a tirarsi indietro, ma è assolutamente falso. Torino ha seguito il percorso come è stato indicato, mettendosi a disposizione del Governo. Ha chiesto chiarezza su certi elementi, la bozza di protocollo mandata venerdì sera dal sottosegretario Giorgetti, a cui dovevamo rispondere entro il ...

Olimpiadi - la sindaca Appendino : “in caso di corsa a tre deve essere il governo a gestire il processo” : Chiara Appendino, sindaca di Torino, ha parlato in merito alle Olimpiadi invernali del 2026, possibile corsa a tre “Noi pensiamo che in caso di corsa a tre deve essere il governo a gestire il processo e questo vuol dire anche pari dignità e garanzie dal punto di vista economico-finanziario e di obbligazioni. Quindi un governo che decide di finanziare a sue spese, non a carico degli enti locali, un’eventuale Olimpiade”. Lo ...

Olimpiadi 2026 - il Coni propone la candidatura delle Alpi. La sindaca Appendino : siamo disponibili : Sala e Zaia favorevoli. Appendino chiede una proposta scritta da votare in Consiglio comunale. Ma non c’è tempo

Olimpiadi invernali - la sindaca Appendino “passa la palla” al Governo : La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ritiene che con la candidatura condivisa tra Cortina, Milano e Torino, le decisioni debba prenderle il Governo “La proposta di candidare tre diverse città di altrettante diverse regioni assume, nei fatti, i caratteri di una candidatura ‘nazionale’ che va ben oltre i confini delle competenze politiche, gestionali e amministrative dei sindaci di Cortina, Milano e Torino, per questo le ...

Olimpiadi 2026 - la sindaca di Torino sostiene la candidatura della città : il resoconto dell'incontro con Malagò : Chiara Appendino, sindaca di Torino, sostiene la candidatura della sua città per l'edizione 2026 delle Olimpiadi ' Abbiamo spiegato le motivazioni per cui riteniamo opportuno che la città di Torino ...

