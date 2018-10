Olimpiadi invernali Milano-Cortina | Zaia al settimo cielo | “candidatura dal valore enorme”

Olimpiadi invernali 2026 - l’Italia candida Milano e Cortina : (Foto: AFP/Getty Images) Il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) ha ufficializzato la candidatura coordinata di Milano e Cortina d’Ampezzo per le Olimpiadi invernali 2026. Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha scritto al Comitato olimpico internazionale (Cio), che dovrà scegliere chi ospiterà i Giochi, garantendo l’appoggio governativo. Il Consiglio dei ministri ha infatti avallato la candidatura italiana durante il consesso di ...

Olimpiadi invernali - candidatura Milano-Cortina : la sindaca Appendino tuona! : Chiara Appendino, sindaca di Torino, ha parlato del caso relativo alle Olimpiadi invernali: candidatura Milano-Cortina “E’ una candidatura per noi incomprensibile, si tratta di andare a costruire ed edificare dove non ci sono gli impianti, Torino era la meno costosa chi si assume questa responsabilità dovrà spiegarlo al Paese”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, a proposito della decisione del Coni di ...

Olimpiadi invernali 2026 - ufficializzata la candidatura Milano-Cortina : Il timore di Milano, dal punto di vista politico, era che l'esecutivo stesse facendo una scelta politica dovuta alla necessità di non creare tensioni al proprio interno. Ad agosto Milano aveva ...

Olimpiadi invernali - Malagò ribadisce : “spero ancora nella candidatura a 3” : Olimpiadi invernali, il presidente del Coni Malagò ha ribadito la sua volontà di portare avanti la candidatura a 3 che sembrava ormai svanita “Fino all’ultimo sto sperando che si riesca a fare un discorso tutti insieme, perché diventeremmo molto forti, invincibili. Prima di rinunciare del tutto c’è un’ipotesi che si riesca a ricompattare il gruppo“. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, sul ...

Toninelli ha deciso di sfidare la Lega sulle Olimpiadi invernali 2026 : Toninelli sfida la Lega. Fa tutto da solo: va da Chiara Appendino, sindaco di Tornino, e proclama a gran voce che la città sabauda è la candidata migliore a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, dopo che la prima cittadina ha fatto carta straccia del 'Tridente', il progetto per portare al Comitato olimpico internazionale una candidatura a tre con Milano, Cortina e, per l'appunto, Torino. Non solo: lo fa ...

Olimpiadi invernali 2026 - Toninelli : "Torino è la scelta migliore" : Il ministro: "So che il Carroccio fa ragionamenti diversi, troveremo una soluzione condivisa come sempre"

Olimpiadi invernali 2026 - Toninelli contro la Lega : 'Torino sola era meglio' : 'La proposta è morta qui', ha sentenziato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con deLega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. 'Ho lavorato per arrivare a soluzione condivisa', ma 'sono ...