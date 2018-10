Olimpiadi | Appendino | Milano-Cortina è scelta incomprensibile

Olimpiadi 2026 - ufficializzata la candidatura Milano-Cortina | Appendino : incomprensibile : ufficializzata la candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 ma il sindaco di Torino non ci sta: "Il Coni porti in votazione i dossier, si analizzino costi in modo analitico eil Coni si assuma la responsabilità delle proprie scelte"

Olimpiadi invernali - candidatura Milano-Cortina : la sindaca Appendino tuona! : Chiara Appendino, sindaca di Torino, ha parlato del caso relativo alle Olimpiadi invernali: candidatura Milano-Cortina “E’ una candidatura per noi incomprensibile, si tratta di andare a costruire ed edificare dove non ci sono gli impianti, Torino era la meno costosa chi si assume questa responsabilità dovrà spiegarlo al Paese”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, a proposito della decisione del Coni di ...

Olimpiadi - Martina contro Appendino : "Passi falsi della sindaca di Torino" : Maurizio Martina all'attacco della sindaca di Torino sulla questione delle Olimpiadi del 2026: "Non ci volevano i passi falsi di Appendino" dice il segretario del Pd, in visita al Salone del Gusto ...

Olimpiadi - il modello Appendino ha fatto flop e Torino è in caduta libera : Ottocentododici giorni dopo essere diventata sindaca, per molti Chiara Appendino ha fatto il suo tempo. Al punto che alcuni esponenti politici, dal Pd a Fratelli d'Italia , ne hanno chiesto le ...

Appendino e le Olimpiadi : 'Senza un contributo statale noi non ci stiamo' : Le parole polemiche della sindaca di Torino Chiara Appendino intervenuta questa mattina al Giornale Radio Rai sulla polemica della candidatura olimpica. Riascolta le trasmissioni e i podcast su Rai ...

Olimpiadi 2026 - Appendino : 'Irresponsabile andare avanti alla cieca' - : Il presidente del Coni Malagò ha invitato la sindaca di Torino a Roma per riaprire le trattative, ma lei ha declinato. Sala: "I giochi sono un investimento, non tolgono soldi". Il ministro Centinaio: "...

Olimpiadi : M5S - colpe non di Appendino ma di arroganza Sala : Roma, 19 set. (AdnKronos) - “Chiara Appendino non ha alcuna responsabilità sulla mancata candidatura olimpica di Milano, Cortina e Torino. Questa, infatti, è tutta da addebitare all’arroganza e alla irresponsabilità del sindaco di Milano". Lo affermano i capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e

Olimpiadi 2026 - Salvini : "Torino si ritira? Governo sostiene chi resta". Appendino : "candidatura a tre errore" : 15.42 - Il sindaco di Torino Chiara Appendono risponde a Matteo Salvini sulla candidatura per le Olimpiadi 2026: "Torino non si è tirata indietro, ha chiesto di avere chiarezza su certi elementi. La bozza di protocollo mandata dal sottosegretario Giorgetti non dava queste risposte. Se si decide di fare un percorso deve essere chiaro". Secono il primo cittadino: "L'errore di fondo è stato provare a costruire una candidatura a 3.Sono ...

