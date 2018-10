Olimpiadi 2026 | ufficializzata la candidatura Milano-Cortina | Appendino | incomprensibile

Olimpiadi - il Coni ufficializza la candidatura di Milano e Cortina per i Giochi invernali 2026 : Con tanti saluti alla sindaca grillina di Torino Chiara Appendino : il Coni ha ufficialmente presentato al Comitato Olimpico internazionale la candidatura di Milano e Cortina per i Giochi invernali ...

Olimpiadi 2026 - Fontana : “I fondi? Prima preoccupiamoci di vincere la corsa. Regione e privati pronti a investire” : “I fondi sono un problema di cui non dobbiamo preoccuparci ora. Dobbiamo preoccuparci di vincere la corsa alla candidatura e poi di dove reperire i fondi. Le regioni e l’imprenditoria lombarda e veneta sono in grado di sostenere gli investimenti, come accadde con Expo in cui la partecipazione del privato fu fondamentale per la riuscita della manifestazione”. Lo ha detto Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, a ...

