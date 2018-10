OLIMPIADI 2026 | ITALIA CANDIDA MILANO-CORTINA Ultime notizie Olimpiadi Invernali | Coni

OLIMPIADI 2026 - sarà Milano-Cortina. Appendino attacca : Milano, 1 ott., askanews, - 'Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina': lo ha annunciato durante la riunione di giunta ...

