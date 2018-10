Olimpiadi 2026 | Coni ufficializza candidatura Milano-Cortina

Olimpiadi Invernali 2026 - Attilio Fontana anticipa tutti : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina” : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina”. Queste le parole pronunciate a sorpresa dal presidente della Lombardia Attilio Fontana relativamente alla scelta della sede dei Giochi 2026 nel corso della giunta regionale. Un annuncio che ha spiazzato tutti e dal Coni non ci sono stati commenti su quanto affermato. Di sicuro, la riunione a Venezia, prevista il 4 ...

Il CONI ha ufficializzato la candidatura unica di Milano e Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 : Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana ha confermato durante una riunione della giunta regionale che il CONI ha ufficializzato la candidatura unica di Milano e Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. In mattinata anche il governatore veneto The post Il CONI ha ufficializzato la candidatura unica di Milano e Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 appeared first on Il Post.

Olimpiadi invernali 2026 - ufficializzata la candidatura Milano-Cortina : Il timore di Milano, dal punto di vista politico, era che l'esecutivo stesse facendo una scelta politica dovuta alla necessità di non creare tensioni al proprio interno. Ad agosto Milano aveva ...

Olimpiadi 2026 - Fontana : 'Ufficializzata candidatura Milano-Cortina' : MILANO - ' Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina ': lo ha annunciato durante la riunione della Giunta regionale il ...

Olimpiadi 2026 : ufficializzata la candidatura Milano-Cortina : "Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina". Lo ha annunciato durante la riunione di Giunta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, aveva annunciato il sostegno del governo alla candidatura. In consiglio dei ministri la ...

Olimpiadi 2026 : l'ok del governo alla candidatura Milano-Cortina - "Ma niente finanziamenti" : Il sindaco Sala: "Non è un problema, c'è tempo". Mercoledì a Buenos Aires la presentazione ufficiale al Cio

Olimpiadi 2026 - l'altolà del governo : "Con candidature divisive nessun impegno economico" : Lo ha ribadito il sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti intervenendo in Commissione Cultura alla Camera...

Olimpiadi 2026 – Giorgetti fa chiarezza : ecco la posizione del governo in merito alla candidatura italiana : Giancarlo Giorgetti analizza la posizione del governo italiano in merito alla candidatura per le Olimpiadi 2026 ”Vediamo con favore la realizzazione del Giochi olimpici 2026 ma a questo punto, posto che le candidature sono divisive, non c’è stata una candidatura italiana ma una pluralità, ciascuno dovrà dimostrare di essere in grado autonomamente di farvi fronte. E a questo punto il sostegno del governo chiaramente ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : 'Sostegno del Governo - ma non economico' : Il mondo dello sport è autonomo, la politica non può e non deve intromettersi. Deve vigilare, ma senza dormire quando le cose non funzionano, come nell'ambito della giustizia sportiva, e il ...

Olimpiadi 2026 - Giancarlo Giorgetti annuncia : “Entro venerdì ci sarà un punto definitivo” : Il Governo è pronto a prendere una posizione definitiva sulla candidatura dell’Italia alle Olimpiadi invernali del 2026. Il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, in occasione della presentazione della Barcolana, ha dichiarato, come riportato dall’Ansa, che “Domani ci sarà un Consiglio dei ministri e penso che entro venerdì un punto definitivo ci sarà“. Secondo Giorgetti il progetto Milano-Cortina è realizzabile ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : 'Entro venerdì il punto definitivo' : 'Domani ci sarà un Consiglio dei ministri e penso che entro venerdì un punto definitivo ci sarà'. Lo dice il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, parlando della candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 dopo il 'nò al 'tridentè Cortina-Milano-Torino. Candidatura Milano-Cortina si può fare 'se ...