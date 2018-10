Oggi e domani allo Spazio Alfieri il Florence Short Film Festival

Meteo Neve : tra Oggi e domani fino a 50 cm di neve fresca sulle Alpi : Meteo neve - Attese le prime abbondanti nevicate sulle Alpi. Meteo neve - La perturbazione Nord Atlantica in arrivo sui nostri territori apporterà le prime abbondanti nevicate autunnali sulle...

Meteo - da domani piOggia - vento e temporali sull'Italia : Ultimo giorno di sole dicono gli esperti. E arrivato il momento, nel primo giorno di ottobre, di riaprire armadi e tirare fuori ombrelli e maglioni. Da domani è in arrivo una perturbazione atlantica ...

GP3 - GP Russia. Meglio un Pulcini Oggi che un'incognita domani... : Feature race di Gp3 a Sochi che si apre con la notizia di Leonardo Pulcini in pole position con la sua Campos, a scapito di Nikita Mazepin, giustamente penalizzato per aver tratto vantaggio dal ...

Il consenso per l'Oggi e le necessità di domani : Quello che però più colpisce è la marginalità della politica per gli investimenti proprio in un periodo nel quale la nostra economia mostra segni, come ci ha detto ieri il rapporto di Prometeia, di ...

Sebastian Vettel - GP Russia 2018 : “Domani vogliamo la prima fila. Oggi tanta fatica ma lavoreremo stanotte” : Sebastian Vettel ha faticato nelle prove libere 2 del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari non ha brillato nemmeno sul passo gara, stentando sia con le gomme hypersoft che con quelle ultrasoft mentre non ha provato le soft a differenza di quanto fatto dal compagno di squadra Kimi Raikkonen e da Lewis Hamilton. Il tedesco, però, è parso davvero molto sorridente ai microfoni di Sky e ha parlato anche in lingua ...

W l’Italia – Oggi e domani/ Anticipazioni 27 settembre e ospiti : il deputato PD Debora Serracchiani : W l’Italia – Oggi e domani, Anticipazioni e ospiti 27 settembre: il deputato Pd Debora Serracchiani, Katia Ricciarelli, Olivero Toscani e Giuseppe Cruciani.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 08:28:00 GMT)

Ken il guerriero sbarca al cinema : Oggi e domani il manga nelle sale : Ken il guerriero sbarca al cinema. Un evento speciale dedicato ai fan del celebre personaggio manga, in occasione dei suoi 35 anni. oggi e domani sera infatti sarà proiettato, in versione restaurata ...

Roma - licenziata la pasionaria di Atac. Micaela Quintavalle : “Oggi sono lacrime - domani tornerò acciaio” : Con un video pubblicato sul proprio profilo Facebook, Micaela Quintavalle, la sindacalista dell’Atac finita nell’occhio del ciclone dopo la sua intervista alle Iene sui casi di autobus andati a fuoco a Roma, ha annunciato di aver ricevuto ufficialmente la lettera di licenziamento da parte dell’azienda, dopo 128 giorni di sospensione. “E’ appena arrivata la lettera di licenziamento da Atac – dice cercando di trattenere le ...

World Dream Day : è la giornata dedicata ai sogni - “quello che facciamo Oggi fa la differenza nel creare il mondo di domani” : Ricorre oggi il World Dream Day: un giorno dedicato ai sogni, a ciò che ispirano, e alle riflessioni a cui spingono. I sogni, che siano notturni o nel cassetto, idee o progetti concreti, sono centrali nella vita di ognuno di noi: vengono celebrati oggi, per il 7° anno consecutivo allo scopo di incoraggiare obiettivi e aspirazioni, più o meno realizzabili. L’iniziativa vuole responsabilizzare individui, famiglie, comunità e imprese in tutto ...

Edge of Tomorrow - Senza domani - Italia 1/ Curiosità e trama del film con Tom Cruise (Oggi - 23 settembre 2018) : Edge of Tomorrow - Senza domani, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 23 settembre 2018. Nel cast: Tom Cruise e Emily Blunt, alla regia Doug Liman. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:56:00 GMT)

Ieri - Oggi e domani. Al Puglia Showcase gli operatori incontrano il MIBACT - Teatro e Critica : ... La Puglia a Roma, al Teatro di Villa Torlonia e al Teatro Palladium porterà dodici spettacoli di Teatro e danza contemporanea dal territorio pugliese, dal 26 al 30 settembre 2018, offrendoli alla ...