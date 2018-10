Occhio allo spread | il divario tra Btp e Bund in tempo reale

Nations League 2019 - il Portogallo ai raggi X. Cristiano Ronaldo assente contro l’Italia - Occhio ad André Silva : Il Portogallo Campione d’Europa in carica sarà il prossimo avversario dell’Italia nella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Nations League 2019 . I lusitani si presentano a questa nuova competizione dopo una Coppa del Mondo discreta, in cui sono stati eliminati agli ottavi di finale dall’Uruguay di Suarez e Cavani. Cristiano Ronaldo è riuscito a trascinare la squadra soprattutto nel match d’apertura contro la ...

Un De Rossi infinito : 18 anni in giallorosso. Ma Occhio a Nzonzi : E per la prima volta dopo tanti anni, il capitano della Roma sarà alle prese con un vero concorrente nel ruolo di regista: Nzonzi , campione del mondo come lui, ha chiarito come possano giocare ...