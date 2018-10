Nuovo scontro Salvini-Juncker

Juncker : rigidi con l'Italia o fine euro. Nuovo scontro Moscovici-Di Maio. Tria non va all'Ecofin e torna a Roma : 'Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra', aveva detto in precedenza il ministro dell'Economia, invitando i partner europei a stare 'tranquilli' e ...

Juncker : rigidi con l'Italia o fine euro. Nuovo scontro Moscovici-Di Maio. Tria non va all'Ecofin e torna a Roma : La Commissione europea all'attacco dell'Italia sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il titolare del tesoro intanto anticipa la...

Macedonia - referendum per il Nuovo nome “Macedonia del Nord”/ Ultime notizie - scontro europeisti conservatori : Macedonia, referendum per il nuovo nome “Macedonia del Nord”, Ultime notizie, scontro fra europeisti e conservatori per il cambio di denominazione della nazione(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 11:17:00 GMT)

Salvini a Tunisi per i migranti. Nuovo scontro con la Francia su Aquarius : Missione lampo del ministro, con l'obiettivo, spiega, di migliorare gli accordi sull'immigrazione e svegliare l'Ue. Da Parigi il portavoce del governo attacca: 'Se il signor Salvini pensa che potrà ...

Parigi dice no all'Aquarius con 58 migranti - verso un Nuovo scontro tra Italia e Francia : Marsiglia - 'Per ora, la Francia dice no' : il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato da Bfm-Tv-Rmc, ha risposto così alla domanda se la Francia fosse pronta ad accogliere la richiesta dell'Ong Sos Mediterranee di aprire il porto di Marsiglia alla ...

Mara Venier e lo scontro “hot” a Domenica In/ “Non vorrei essere cacciata di Nuovo...” : Mara Venier e lo scontro “hot” a Domenica In: “Non vorrei essere cacciata di nuovo...”. La conduttrice è tornata sulla polemica relativa alla prima puntata del suo programma(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 15:52:00 GMT)

DIETRO LE QUINTE/ Via al Nuovo scontro Mattarella-Salvini (con un terzo incomodo) : In M5s c'è allarme per la ritrovata intesa Berlusconi-Salvini. Che ora vuole il Dl sicurezza e quello immigrazione anche a costo di scontrarsi col Colle. Ha dalla sua Di Maio. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 06:00:00 GMT)DI MAIO vs TRIA/ Deficit al 2%, i rischi per gli italiani (senza tanti pro), int. a L. BecchettiRETROSCENA/ Intesa Berlusconi-Salvini, la verità è in un ascensore di Palazzo Grazioli, di A. Fanna

Chiara Ferragni - esce l'ex Pozzoli ma è scontro col Nuovo socio sulle nomine : ROMA - E' già scontro nella maison di Chiara Ferragni dopo il divorzio, anche, professionale della trentunenne fashion blogger dal suo ex fidanzato Riccardo Pozzoli, col quale aveva mosso i primi ...

Affido condiviso - Nuovo scontro fra Forza Italia e Lega : Sull'Affido condiviso nuovo scontro fra Forza Italia e Lega. Il deputato della Lega Simone Pillon, che di mestiere fa l'avvocato e che ha presentato un controverso disegno di legge sull'Affido ...

Salvini leva la scorta a Saviano il 18 settembre : bufala o Nuovo scontro totale? : In tanto si stanno chiedendo oggi 18 settembre se sia vera la notizia secondo cui Matteo Salvini sarebbe pronto a togliere la scorta a Saviano. Si tratta di un tema certo non inedito, in quanto più volte i due si sono beccati a distanza, con il numero uno della Lega che ha spesso e volentieri avanzato un'ipotesi di questo tipo. Possibile che si possa arrivare a questo verdetto? Nulla lo esclude, ma allo stesso tempo occorre evidenziare che in ...

Ida e Riccardo si sono lasciati / Uomini e Donne - Nuovo scontro in studio e la drastica decisione (Trono Over) : Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati. Oggi tornano in studio a Uomini e Donne e confermano la rottura. La dedica di Gemma Galgani su Instagram(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 14:30:00 GMT)

Asselborn e Salvini - Nuovo scontro frontale | "Usi metodi fascisti" - "Prenditi i migranti" : Jean Asselborn, in riferimento al video del botta e risposta con il vicepremier italiano sul tema migranti, parla di "provocazione calcolata: i collaboratori del vicepremier italiano - dice a Spiegel.de - si piazzano nelle sale inposizioni strategiche e riprendono sistematicamente tutto quelloche dice Salvini".