Nuovo Nafta | Canada e Stati Uniti trovano l' accordo all' ultimo minuto

Commercio - accordo Usa-Messico-Canada per un Nuovo Nafta : Preservato l'accordo a tre. Sostanziale vittoria americana che è riuscita a far rimanere il Canada nel patto di libero scambio che coinvolge quasi mezzo miliardo di persone. Il Messico firmerà a ...

Messico : ministro Economia - fino a domenica per sapere se Canada entra nel Nuovo Nafta : Città del Messico, 29 set 11:13 - , Agenzia Nova, - Entro il fine settimana si dovrebbe sapere se Stati Uniti e Canada riusciranno a chiudere le trattative per il rinnovo del Nafta , Trattato... , Mec,...

Leader sindacale Usa : il Nuovo Nafta non funzionerà senza il Canada : "L'economia dei tre Paesi è piuttosto integrata. Ed è piuttosto difficile capire come possa funzionare senza il Canada. Vogliamo un accordo che funzioni per i lavoratori di tutti e tre i Paesi" ha ...

Canada : sì Nuovo Nafta purché positivo : 00.20 Sono partiti i negoziati per la nuova versione del Nafta, l'accordo di libero scambio Usa, Canada e Messico, e il premier canadese Trudeau conferma il suo interesse a sottoscrive questo patto, avvertendo che difenderà l'industria lattiero-casearia di Ottawa. "Ci impegneremo in modo positivo ansiosi, alla fine, di firmare un accordo purché positivo", ha dichiarato. Ieri il ministro per il Commercio canadese, Freeland, era a Washington per ...

Trump e il Nuovo Nafta - un accordo al «condizionale» : Una cosa è certa: la riforma del Nafta concordata tra Stati Uniti e Messico non è il più grande accordo commerciale nella storia, come vantava Donald Trump. Non è neppure uno dei più...

Stati Uniti-Messico - Addio al Nafta - raggiunto un Nuovo accordo commerciale : Stati Uniti e Messico si preparano a dire Addio al Nafta, il trattato di libero scambio che da oltre 26 anni regola i rapporti commerciali nellintero Nord America. Ieri i due Paesi hanno raggiunto una nuova intesa commerciale che il presidente Donald Trump ha saluto con grande enfasi: "un grande giorno per il commercio. un grande giorno per il nostro Paese".Manca ancora il Canada. Laccordo, firmato dopo mesi di trattative spesso al ...