Nuova Ferrari 250 GTO | l’incredibile lavoro firmato Ares Design FOTO

Paola Ferrari / Dallo scontro con Belen Rodriguez agli impegni per la Nuova stagione (Vieni da me) : Paola Ferrari sarà ospite di Caterina Balivo nella puntata odierna di 'Vieni da me'; dalle polemiche contro Belen Rodriguez e Mediaset ai tanti impegni per la nuova stagione.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:13:00 GMT)

Giulio Ferrari Rosé : festa di benvenuto per una Nuova grande bollicina del Trentodoc : Presentazione della Riserva Giulio Ferrari Rosé La famiglia LunelliPresentazione a Villa MargonGli ospitiPresentazione Padroni casa e ospitiLa tavolamenu di Alfio Ghezzi: PorcinoMenu di Alfio Ghezzi: Raviolo di gallinaMenu di Alfio Ghezzi: CaprioloMenu di Alfio Ghezzi: Rosé Presentazione Giulio Ferrari Rosé 2006Visione, coraggio e passione sono l’essenza del grande successo di Cantine Ferrari, i punti cardine che hanno sostenuto, in più ...

Che spettacolo a Maranello! Svelata la Nuova sede del Centro Stile Ferrari - tra novità e lusso [GALLERY] : L'articolo Che spettacolo a Maranello! Svelata la nuova sede del Centro Stile Ferrari, tra novità e lusso [GALLERY] sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Ferrari - la Nuova Icona nata da un desiderio di Marchionne : MARANELLO - Nel 2016, partecipando a un concorso di bellezza per auto di lusso, Sergio Marchionne vide una 750 Monza, uno dei modelli più diffusi tra le barchette Ferrari: 'Molto bella, perché non la ...

F1 – La Ferrari perde colpi - scappa via la Mercedes : ecco la Nuova classifica Costruttori dopo il Gp di Singapore : Continua a salire il divario tra Mercedes e Ferrari nella classifica Costruttori, il team di Brackley guida adesso con 37 punti di vantaggio Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Singapore e consolida il primo posto nella classifica del Mondiale di Formula 1. L’inglese della Mercedes, scattato dalla pole position, si impone dopo una gara perfetta condotta dall’inizio alla fine centrando così la quarta vittoria nelle ultime cinque ...

X Factor 12 - Simone Ferrari è il nuovo direttore artistico : «Tommassini? Troppo anni '90». Ecco le novità della Nuova edizione : Lui ha fatto la storia della tv, come nessuno ha portato un mondo di internazionalità in quella italiana. Però si sente che abbiamo quasi vent'anni di differenza: Luca ha vissuto i grandi show di ...

Cristiano Ronaldo - sgambetto alla Ferrari : la Nuova auto è una Mercedes : «Cristiano Ronaldo diventerà presto un testimonial Ferrari». Lo hanno sussurrato in tanti la scorsa estate, non appena la Juventus ha ufficializzato l’ingaggio del fenomeno portoghese. D’altronde il club bianconero riceve circa 20 milioni all’anno dal gruppo FCA (Fiat Chrysler automobiles) e la passione di CR7 per le belle auto è nota: tutto insomma lasciava presagire per lui un futuro da uomo del Cavallino. Eppure, come di suo solito, il ...

F1 – La Mercedes sorride - la Ferrari si lecca le ferite : ecco la Nuova classifica Costruttori dopo il Gp d’Italia : Il team campione del mondo porta a venticinque punti il vantaggio sulla Ferrari dopo il Gp di Monza, sfruttando la vittoria di Hamilton e il terzo posto di Bottas Lewis Hamilton trionfa in casa Ferrari e allunga su Sebastian Vettel nella classifica del Mondiale di Formula 1. L’inglese della Mercedes si impone davanti alla Ferrari di Kimi Raikkonen, che era scattato dalla pole position. Il podio è completato dall’altra Mercedes ...

Sondaggi - Arnaldo Ferrari Nasi : 'Lega boom - M5S Nuova sinistra - Pd verso il 3-4%' : La Lega di Matteo Salvini [VIDEO]guadagna consensi grazie al tema della lotta all’immigrazione clandestina e lo fa trovando sostenitori anche nell’elettorato del M5S. È questa l’opinione espressa da Arnaldo Ferrari Nasi, noto sociologo, analista politico e Sondaggista, intervistato oggi, 28 agosto, dal quotidiano online ilsussidiario.net. Secondo Nasi, poi, proprio il Movimento fondato da Beppe Grillo potrebbe sostituire il Pd come partito ...

A Pebble Beach la Nuova Ferrari 488 Pista Spider : La Ferrari 488 Pista Spider debutta in anteprima mondiale nell’ambito del celebre Concorso d’Eleganza a Pebble Beach in California. La nuova Serie Speciale è il 50° modello di vettura aperta prodotto dal Cavallino Rampante e non poteva che essere svelato in anteprima negli Stati Uniti, un mercato che fin dagli anni 50 ha sempre amato […] L'articolo A Pebble Beach la nuova Ferrari 488 Pista Spider sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Spa - Ferrari si complica - Nuovamente - la vita : Piove e un po' tutta la Ferrari va in tilt: Raikkonen senza benzina, Vettel ancora una volta dimostra di mal digerire la tensione e se la prende con i meccanici. Aria da edizione de 'Dilettanti allo ...

Formula 1 - le prove libere di Spa incoronano la Nuova Ferrari : Belgio, circuito di Spa e la Formula 1 riparte per la tranche finale di nove gran premi di questo 2018. Nell"odierna giornata di venerdì, le Ferrari di Vettel prima e Raikkonen dopo sono state le più veloci nelle due sessioni di prove libere. Come dichiarato via Twitter, Mercedes ha portato la nuova specifica della Power Unit su tutte le vetture dotate del suo propulsore, con Hamilton e Bottas che dispongono inoltre di PU nuove. Bottas, per ...

F1 - dove vivrà Michael Schumacher? La Nuova residenza dell’ex pilota della Ferrari : Sono passati quasi cinque anni da quel terribile incidente sulle nevi di Méribel, dove il sette volte campione del mondo di Formula Uno Michael Schumacher cadde, riportando gravi lesioni interne e tuttora in coma. Ebbene, la famiglia, in primis sua moglie Corinna, sta facendo di tutto per tenere in vita Michael e alimentare la speranza. Stando a quanto rivela il magazine svizzero ‘L’Illustré‘, il campione tedesco continuerà la ...

Ferrari - Il 17 settembre sarà svelata una Nuova serie speciale : La Ferrari potrebbe presto presentare un nuovo modello a tiratura limitata. Circola infatti in rete un'immagine, ripresa da un invito privato, che annuncia per il 17 settembre il debutto di una vettura inedita, anche se la Casa di Maranello non ha per il momento confermato ufficialmente la notizia. Nell'unica fotografia disponibile si scorge il profilo di quella che sembra un barchetta con un parabrezza di dimensioni ridotte, pur in assenza di ...