Nuova Classifica ATP 01 10 2018 – Nadal al comando da 15 settimane | Fognini sfiora la top

F1 – Hamilton vince con l’aiutino - si mette malissimo per Vettel : ecco la Nuova Classifica piloti dopo il Gp di Russia : Il pilota della Mercedes guadagna dieci punti su Vettel, portando a cinquanta il gap in classifica sul tedesco della Ferrari Ottava vittoria stagionale, la settantesima in carriera, per Lewis Hamilton che vince il Gp di Russia davanti al compagno di squadra Bottas e a Sebastian Vettel. Il pilota della Mercedes si prende così un successo molto discutibile, visto l’ordine di scuderia che ha costretto il finlandese a cedere la posizione ...

Antipsicotici atipici : definita una Nuova classificazione sulla base degli effetti collaterali e del meccanismo di azione per migliorare cure e terapie : Un gruppo di ricercatori ha riorganizzato e classificato sulla base degli effetti collaterali e del meccanismo di azione una classe di farmaci molto utilizzata in diversi disturbi psichiatrici, come schizofrenia e disturbo bipolare, con l’obiettivo di migliorare e personalizzare le terapie. I medicinali studiati soni stati i cosiddetti Antipsicotici “atipici”, farmaci di seconda generazione nati per ovviare agli effetti indesiderati di tipo ...

Nuova Classifica WTA 24/09/2018 – Halep al top - entra in top 10 Goerges : best ranking per Camila Giorgi : Simona Halep ancora al top davanti a Wozniacki e Kerber, Pliskova scavalca Osaka, Camila Giorgi eguaglia il suo best ranking: ecco la Nuova Classifica WTA aggiornata al 24/09/2018 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA, aggiornata al 24/09/2018, vede ancora in testa Simona Halep, nonostante i risultati deludenti raccolti dalla tennista romena nel finale di ...

MotoGp – Marquez allunga su Dovizioso - Rossi tiene botta : la Nuova Classifica piloti : Marc Marquez allunga ancora, Dovizioso saldamente al secondo posto: la classifica piloti dopo il Gp di Aragon Una gara appassionante, oggi al Motorland, grazie allo spettacolare duello tra Dovizioso e Marquez: è lo spagnolo della Honda il vincitore del Gp di Aragon, seguito dal ducatista e da un ottimo Andrea Iannone. Subito ko Jorge Lorenzo, caduto alla prima curva, che dice quindi addio a preziosi punti in ottica Mondiale. Sorride invece ...

F1 – La Ferrari perde colpi - scappa via la Mercedes : ecco la Nuova Classifica Costruttori dopo il Gp di Singapore : Continua a salire il divario tra Mercedes e Ferrari nella classifica Costruttori, il team di Brackley guida adesso con 37 punti di vantaggio Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Singapore e consolida il primo posto nella classifica del Mondiale di Formula 1. L’inglese della Mercedes, scattato dalla pole position, si impone dopo una gara perfetta condotta dall’inizio alla fine centrando così la quarta vittoria nelle ultime cinque ...

F1 - Hamilton show a Marina Bay - aumenta il vantaggio su Vettel : ecco la Nuova Classifica piloti dopo il Gp di Singapore : Diventano quaranta i punti di vantaggio di Hamilton su Vettel, a sei gare dalla fine la situazione si fa critica per il tedesco Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Singapore e consolida il primo posto nella classifica del Mondiale di Formula 1. L’inglese della Mercedes, scattato dalla pole position, si impone dopo una gara perfetta condotta dall’inizio alla fine centrando così la quarta vittoria nelle ultime cinque gare, la ...

Vuelta 2018 – Valverde si rifà sotto - scende il vantaggio di Yates : ecco la Nuova Classifica generale dopo la 17ª tappa : Lo spagnolo guadagna otto secondi su Yates al termine della diciassettesima tappa della Vuelta, adesso il gap tra i due scende a 25 secondi La diciassettesima tappa della Vuelta di Spagna parla canadese, Michael Woods vince sul Balcon de Bizkaia centrando il secondo successo in carriera. Dietro di lui Teuns e De La Cruz, con Nibali che chiude decimo dopo oltre cento chilometri di fuga. Per quanto riguarda la classifica generale, Simon ...

Nuova Classifica WTA 10/09/2018 – Vola Osaka - campionessa US Open : Halep al top - Giorgi migliore azzurra : Osaka Vola in top 10 da campionessa US Open: Simona Halep resta al top per la 29ª settimana consecutiva: la Nuova Classifica WTA aggiornata al 10/09/2018 La top-ten del Ranking Wta è guidata sempre da Simona Halep. La 26enne di Costanta, è in vetta per la 29esima settimana consecutiva con 2.086 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Da segnalare i best ranking di Caroline Garcia, che sale in quarta posizione, ma soprattutto ...

MotoGp – Importante balzo in avanti di Dovizioso dopo la vittoria a Misano : la Nuova Classifica piloti : Andrea Dovizioso balza al secondo posto nella classifica piloti, Marquez ancora leader con 67 punti di vantaggio sul ducatista Andrea Dovizioso è il vincitore del Gp di San Marino: il forlivese, partito dalla quarta casella in griglia, si è presto fatto spazio tra i suoi avversari per portarsi in testa e dominare la gara per quasi tutta la sua durata, verso il traguardo finale. Secondo posto per Marc Marquez, che ha approfittato della ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Jesus Herrada Nuova Maglia Rossa! Risale Vincenzo Nibali - 15° Aru : Si rivoluziona nuovamente la Classifica generale alla Vuelta a España 2018: la dodicesima tappa, con un percorso misto, vede la fuga andar via e il gruppo lasciar fare. Tra gli attaccanti presente Jesus Herrada, che va a cogliere in modo abbastanza clamoroso la Maglia Rossa di leader della corsa: il corridore iberico della Cofidis ha davvero un gran margine su tutti gli inseguitori. Andiamo a scoprire la nuova Classifica generale ...