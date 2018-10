Nuova Alfa Romeo Mito Quadrifoglio | indiscrezioni su restyling e versione ad alte

sportfair

: RT @sangesnicola: 'ALFA', femminuccia di 2 anni e mezzo, dolce e vivace va d’accordo con tutti soprattutto con i bambini. Vaccinata e steri… - cinzia_pietro : RT @sangesnicola: 'ALFA', femminuccia di 2 anni e mezzo, dolce e vivace va d’accordo con tutti soprattutto con i bambini. Vaccinata e steri… - joce4403 : RT @sangesnicola: 'ALFA', femminuccia di 2 anni e mezzo, dolce e vivace va d’accordo con tutti soprattutto con i bambini. Vaccinata e steri… - camyllola : RT @sangesnicola: 'ALFA', femminuccia di 2 anni e mezzo, dolce e vivace va d’accordo con tutti soprattutto con i bambini. Vaccinata e steri… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Anche se laè scomparsa nel nuovo piano industriale della Casa del Biscione dalla rete arrivano interessanti speculazioni su questo modello entry-level Quando lo scorso giugno è stato presentato da Sergio Marchionne il nuovo piano industrialeè stato annunciato che lanon avrebbe più fatto parte della gamma della Casa del Biscione. Ora però, in rete è apparso un interessante rendering realizzato dal noto designer LP Design che immagina un ipoteticodella piccola, declinata nella variante adprestazioni “”. Esteticamente la vettura sfoggia un muso completamente rivisto che strizza l’occhio all’ultimo linguaggio stilistico della Casa del Biscione ed in particolare al look della sorella maggiore Giulia. Essendo unavanta anche un completo kit estetico aerodinamico particolarmente aggressivo, ...