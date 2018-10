“Non si fa!” Elisa Isoardi ‘demolita’ | critiche a pioggia Tutto per ‘quella’ foto

caffeinamagazine

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Da quando è partita la ‘nuova’ Prova del cuoco,è finita subito nel mirino. I telespettatori avevano già maldigerito l’addio di Antonella Clerici alla trasmissione che ha condotto per ben 18 anni, ma ora, con l’arrivo della compagna di Matteo Salvini, so è scatenato un vero e proprio ‘caso’. Non va bene il programma dal punto di vista degli ascolti che, a dire la verità, crollano vertiginosamente puntata dopo puntata arrivando addirittura a sfiorare il minimo storico. Pochi giorni fa, poi, l’esponente del Pd e segretario della Vigilanza Rai Michele Anzaldi ha anche presentato un’interrogazione diretta al presidente e all’amministratore delegato della Rai: “Per la stagione 2018-2019 Rai1 ha cambiato conduzione, ospiti e caratteristiche della trasmissione di successo La prova del cuoco, in onda nella fascia che precede ...