Non importa con chi sta Confindustria | la Lega ascolti le aziende

Manovra - Boccia : Non tanto importante sforamento ma i risultati : Cernobbio, Co,, 28 set., askanews, - 'Non è tanto importante lo sforamento di un punto ma i risultati che ne deriveranno grazie all'uso di risorse in termini intelligenti per il Paese'. A dirlo è il ...

F1 - Herbert avverte Norris : 'I due anni di Vandoorne un segnale - essere giovani Non importa' : L'avvicendamento tra i due spagnoli porta una ventata d'aria fresca in termini di età sicuramente, ma resta da vedere se il figlio del campione del mondo Rally riuscirà a confermare quanto di buono ...

Ad Atreju c’è BanNon : “Italia esperimento importante - da vostro governo parte rivoluzione”. Ma Fratelli d’Italia è all’opposizione : Accolto tra gli applausi ad Atreju, dopo le polemiche a distanza del forzista e presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani, l’ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon, è intervenuto dal palco della manifestazione targata Fratelli d’Italia: “Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono dei sovvertitori. Sono venuto qui per dirvi che non siete soli. Il vostro è l’esperimento più importante. Da qui può partire la ...

David Guetta ricorda Avicii : 'La vita dei dj Non è semplice - è importante avere tempo per sé' : David Guetta con oltre 50 milioni di dischi venduti e Don't Leave Me Alone il nuovo singolo già nella top 20 delle radio italiane! Vincitore di due Grammy, dopo 4 anni dall'ultimo...

Importanti conferme per il Samsung Galaxy S8 : AR Emoji e Non solo con la nuovissima patch : Siamo stati ottimi profeti in merito all'evoluzione software del Samsung Galaxy S8. Il nuovo aggiornamento di settembre fino a qualche giorno fa sembrava essere la solita patch per la sicurezza che nulla avrebbe cambiato nell'esperienza di utilizzo quotidiana dello smartphone, ma in attesa di novità sostanziali su Android Pie da oggi 17 settembre possiamo effettivamente goderci un pacchetto software Importantissimo. Come del resto era trapelato ...

Vaccini - Lorenzin vs Taverna : “Suo ragionamento è incredibile : i suoi figli sono vaccinati ma degli altri Non le importa” : “Paola Taverna ha annunciato che non parlerà più di Vaccini e che ha vaccinato il figlio? Evidentemente nel M5s non ha prevalso la sua linea, che è No Vax mascherata da libertà vaccinale, ma, al momento, quella governativa”. sono le parole dell’ex ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta a “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus. La deputata di Civica e Popolare definisce “incredibile” il ragionamento della vicepresidente del ...

Il cross platform è un importante punto di discussione per il settore - ma Non è una priorità per Armored Warfare : L'MMO Armored Warfare, uno sparatutto tattico free-to-play, si è costruito un pubblico solido su PC quando è stato lanciato per la prima volta nel 2015 e quest'anno ha ulteriormente allargato il suo bacino di utenza con la pubblicazione su PS4 a febbraio e su Xbox One ad agosto e, data la sua natura online, la questione se supportare o meno il cross platform play è particolarmente pertinente.Purtroppo, però, non sembra che questo accadrà mai. ...

Strycova punge Serena : 'Agli arbitri Non importa se sei uomo o donna' : ... Strycova è alquanto perplessa e lei, come molti altri, non riesce proprio a trovare il nesso tra i warning e il femminismo sbandierato dall'ex numero 1 del mondo: ' In che modo lei avrebbe ...

Barbara d'Urso : "Non m'importa delle critiche. Il trash piace ovunque" : Se vogliamo darle un aggettivo: inarrestabile: E' Barbara d'Urso stacanovista lavoratrice che non bada al riposo. Per tutta l'estate si è tenuta impegnata nel set della nuova serie de La Dottoressa Giò a distanza di 20 anni dalle ultime riprese. La fiction è tanto citata nei suoi programmi ripresi in questo periodo: Pomeriggio cinque e Domenica Live.Dei suoi programmi ma anche di altro si parla nell'intervista rilasciata a Il Messaggero. ...

Sampdoria - Giampaolo a FrosiNone senza alcune pedine importanti : Dopo la vittoria schiacciante sul Napoli di Carlo Ancelotti, la Sampdoria è attesa dall’impegno in Ciociaria contro il Frosinone. Il tecnico Marco Giampaolo nella conferenza stampa pre-gara, oltre a mettere in guardia per la difficoltà della partita, ha annunciato l’indisponibilità di alcuni elementi importanti della rosa doriana: “Sarà il loro esordio ufficiale in casa, ma non temo problematiche ambientali. Sarà ...

Sampdoria - Giampaolo annuncia : “assenti importanti per FrosiNone” : Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato dell’impegno di domani della sua squadra: assenze di rilievo Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato oggi della gara che vedrà impegnata la sua squadra nel weekend. I doriani voleranno a Frosinone per giocare la 4ª giornata di campionato senza qualche tassello di spessore: “Sarà il loro esordio in casa, ma non temo problematiche ambientali. Sarà difficile, ...

L'ultimo podcast di Rachel Bland : "Non importa quanti giorni restino - voglio siano belli e con voi al fianco". : A una settimana dalla scomparsa, la Bbc ha deciso di ricordare Rachel Bland postando L'ultimo podcast della giornalista. Rachel è morta a 40 anni dopo una lunga lotta contro il cancro. Di quella battaglia ha deciso di parlare pubblicamente, per dar forza e speranza a chi come lei ha dovuto affrontare la malattia. Nelle parole della giornalista, registrate a un mese dalla scomparsa, si ritrova la stessa positività che l'ha ...

Inter - Baresi : 'Rosa importante. Con Parma Non credo ci sarà turnover' - : Beppe Baresi , ex giocatore dell' Inter , ha parlato a margine di un evento di Birra Peroni. Queste le parole riportate da RMC Sport : 'L'Inter ha una buona rosa anche se ha iniziato la stagione così così. C'è tutto per ripartire dopo la sosta con una buona prestazione. credo che Spalletti metterà i migliori anche con il ...