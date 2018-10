Non farm payrolls e Spread sui titoli azionari

Sara Affi Fella - Nicola Panico rivela : «Ha inscenato un finto malore con l'ambulanza a casa per Non farmi dire la verità» : Si infittisce lo scandalo che ha travolto Sara Affi Fella , l'ex tronista di Uomini e Donne , che avrebbe ammesso di essere stata ancora fidanzata durante il programma. Nicola Panico avrebbe deciso di ...

Fabrizia De Andrè - primogenita di Cristiano/ Ospite a Domenica Live - un anno fa "Non vado a farmi pubblicità" : Fabrizia De Andrè, oggi Ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live: la sua verità sul rapporto con il padre Cristiano. Solo un anno fa diceva di non voler andare in tv.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:52:00 GMT)

Fabrizio Corona a Verissimo/ Lite con Silvia Toffanin in studio : "Non farmi arrabbiare!" : Fabrizio Corona a Verissimo: “Silvia Provvedi? Mai amata! Belen Rodriguez e Nina Moric le donne della mia vita!”, poi parla dei rapporti con la madre e il bene che prova per Carlos.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 17:20:00 GMT)

La pensionata di Grosseto che ha vinto 5 milioni : "Li do ai poveri. Quando ero giovane ne avrei avuto bisogno - ora Non so che farmene" : "Sono troppi soldi per me. Mi compro la casa da cui da anni minacciano di sfrattarmi, ma il resto lo do ai poveri. Quando ero giovane ne avrei avuto bisogno, ora non so che farmene". Così la pensionata di Grosseto che una settimana fa ha vinto una somma da capogiro (5 milioni di euro) ha parlato ai proprietari della tabaccheria dov'è stato grattato il fortunato biglietto, come ricostruito dal Tirreno. La donna dopo essersi resa ...

Aprono le farmacie solidali : medicine gratis per chi Non ha reddito : (Foto: Ap/LaPresse) Arrivano in Italia le farmacie solidali. L’iniziativa, nata sotto lo slogan “Abbiamo cura di loro”, prevede una sperimentazione della durata di 12 mesi di punti di distribuzione di medicinali a Roma, a Tor Bella Monaca e a piazza San Pietro, dove già sono attivi degli ambulatori solidali. Il progetto è stato annunciato nell’ultima assemblea pubblica di Assogenerici, l’associazione che rappresenta i produttori di farmaci ...

Ex calciatore si finge un Casamonica e minaccia farmacista : 'Se Non mi dai i soldi - ti sparo' : Dai sogni di gloria rincorrendo un pallone da calcio insieme a Daniele De Rossi e Alberto Aquilani, suoi compagni di squadra nelle giovanili della Roma, fino all'oblio: 'Sono dei Casamonica. Sono ...

Vaccini - Farmindustria : “Le case farmaceutiche aumenterebbero i loro guadagni se Non ci fossero” : Accusate di cinismo dai militanti no-vax, le cause farmaceutiche guadagnerebbero 16 o 17 euro per ogni euro in meno dovuto ai Vaccini non fatti. Il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, durante le Giornate del lavoro della Cgil a Lecce, ha spiegato perché si guadagnerebbe di più curando le malattie, invece che prevenendole.Continua a leggere

ORFINI E IL PD “SCIOGLIAMOLO E RIFONDIAMOLO”/ Ultime notizie - Zingaretti “Tattica per Non farmi vincere" : ORFINI, "sciogliamo e rifondiamo il Pd": Ultime notizie, la proposta choc del presidente del Partito Democratico secondo cui "cambiare nome non basta".(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 08:35:00 GMT)

Unguento omeopatico ritirato a scopo precauzionale dalle farmacie : Non è conforme alla legge : Oggetto del provvedimento Rhus tox foliis Unguento, adoperato per complessi omeobioterapici.Continua a leggere

Farmaci : sviluppato il primo farmaco Non antibiotico per la tubercolosi : Un team dell’Università di Manchester ha sviluppato il primo farmaco non antibiotico per la tubercolosi: agisce mirando alle difese del Mycobacterium tuberculosis piuttosto che al batterio stesso. I risultati della ricerca, finanziata dal Medical Research Council, sono stati pubblicati sul “Journal of Medicinal Chemistry“. L’alternativa ai trattamenti con gli antibiotici, messa a punto a Manchester con la collaborazione ...

Spagna - Ceballos : 'Zidane? Cambiava modulo pur di Non farmi giocare' : Dani Ceballos ha avuto una storia controversa al Real Madrid. Arrivato nella capitale dopo essere stato eletto miglior giocatore dell'Europeo Under 21, ai Blancos non è riuscito a dimostrare tutto il ...

“Non volevano farmi cesareo - entrati col bimbo e usciti con una bara” - la denuncia shock : La 25enne aveva avvisato di non sentire più movimenti ma dall'ospedale hanno voluto proseguire il travaglio fino a scoprire che il bimbo era già morto.Continua a leggere

Farmaci : sviluppato antidolorifico sicuro che Non crea dipendenza : Con il sostegno dell’Istituto nazionale per l’abuso di droghe, ricercatori della Wake Forest School of Medicine hanno sviluppato un antidolorifico sicuro che non provoca dipendenza: il composto è apparso sicuro ed efficace su modello animale ed è stato denominato “At-121″: produce effetti analgesici simili alla morfina nei primati non umani. I risultati sono stati pubblicati su”Science Translational ...

Andrea Camilleri a Vanity : "I vescovi siciliani volevano farmi senatore a vita. Li ho pregati in ginocchio di Non farlo" : Ad un certo punto, qualcuno ha tentato di farlo diventare senatore a vita. Ma lui, Andrea Camilleri, il papà del Commissario Montalbano, si è opposto con tutte le sue forze: "La politica è una cosa seria, bisogna dedicarcisi davvero", ha raccontato in un'intervista a Vanity Fair. Dall'amore per le figure femminili della sua esistenza alla passione per la scrittura in siciliano, l'autore parla di sé senza filtri. E ...