NoiPa | comunicato ufficiale sul nuovo servizio ‘consultazione pagamenti’ | l’aggiornamento

NoiPa - comunicato ufficiale : oggi data di accredito stipendi personale supplente breve e saltuario : Come pubblicato nei giorni scorsi sul sito ufficiale della piattaforma NoiPa, oggi, mercoledì 26 settembre, è la data di esigibilità per il personale supplente breve e saltuario per quanto riguarda gli emolumenti relativi all’emissione speciale. Qui di seguito riportiamo il messaggio pubblicato lo scorso 21 settembre: NoiPa, per il personale supplente oggi, mercoledì 26 settembre, è la data di accredito sul conto corrente ‘Mercoledì ...