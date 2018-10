Nobel per la medicina | ecco la diretta

Mille modi più uno di perdere un Nobel : I nomi dei laureati sono incisi sul retro o - nel caso dei Nobel per la Pace e per l'Economia - sul bordo delle medaglie. Può quindi capitare che colleghi premiati finiscano per scambiarle, ma la ...

William Vickrey - premio Nobel : i 15 errori fondamentali della visione finanziaria dell'economia. Perchè le banalità che sentite in TV sono ... : In un mondo fiscale complesso, con una miriade di tasse, è molto difficile, se non impossibile, per il singolo prevedere se, e quanto, pagherà il debito, eventualmente, fra anni. Decimo errore Il ...

William Vickrey - premio Nobel : i 15 errori fondamentali della visione finanziaria dell'economia. Perchè le banalità che sentite in TV sono dei falsi economici. - ARTICOLO COMPLETO - : Decimo errore Il valore della valuta nazionale rispetto a quelle straniere o all'oro è legata alla solidità dell'economia e se mantieni una valuta forte contribuisci a mantenere l'economia solida. ...

William Vickrey - premio Nobel : i 15 errori fondamentali della visione finanziaria dell'economia. Perchè le banalità che sentite in TV sono ... : In un mondo fiscale complesso, con una miriade di tasse, è molto difficile, se non impossibile, per il singolo prevedere se, e quanto, pagherà il debito, eventualmente, fra anni. 10 Il valore della ...

William Vickrey - premio Nobel : i 15 errori fondamentali della visione finanziaria dell'economia. Perchè le banalità che sentite in TV sono dei falsi economici. - SECONDA PARTE - : 10 Il valore della valuta nazionale rispetto a quelle straniere o all'oro è legata alla solidità dell'economia e se mantieni una valuta forte contribuisci a mantenere l'economia solida. Questo è ...

Assegnato a Marco Simonit il "Premio Nobel" della letteratura vitivinicola per la sua "Guide pratique de la taille guyot " Prévenir les ... : Dedicato al guyot, una tra le forme di allevamento della vite più diffuse al mondo, spiega passo dopo passo il rivoluzionario Metodo di portatura Simonit&Sirch, che oggi è applicato in oltre 200 fra ...

Kim Jong-un - premio Nobel per la strategia : Molti lo ritenevano nel migliore dei casi inesperto o, nel peggiore, pazzo. Ma è riuscito a ottenere quello che voleva senza dare niente in cambio: dialoga con la Casa Bianca, con Pechino e con Seoul e le atomiche sono ancora lì. Leggi

IG Nobel 2018/ Vincitori e premi : per l'antropologia "scimmie e uomini si imitano" : Ig NOBEL, i premi più pazzi della scienza, sono stati consegnati per il ventottesimo anno consecutivo. Il premio per la medicina vinto da uno studio sulle montagne russe(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 18:11:00 GMT)

Fisica - Nobel Fert : “Con gli espertimenti è facile trovare soluzioni” : L’Università di Messina stamani ha ospitato il Nobel per la Fisica, Albert Fert, che ha tenuto una Lectio magistralis su “The route from fundamental science to innovation”, nell’ambito del convegno Spintronics and Robotic at Unime. “La gratificazione per un ricercatore – ha detto il fisico francese, premiato nel 2007 dall’accademia svedese, insieme al tedesco Peter Gruenberg, per le ricerche ...

Ig Nobel 2018/ Vincitori e premi : per la medicina vince uno studio svolto a Disney World : Ig Nobel, i premi più pazzi della scienza, sono stati consegnati per il ventottesimo anno consecutivo. Il premio per la medicina vinto da uno studio sulle montagne russe(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Studentessa fa una scoperta da Nobel - ma il professore si prende il merito - FOTO - : Segnaliamo il nostro articolo: I bebè ragionano anche se non parlano, lo dice la scienza Condividi su: WhatsApp Universomamma è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere ...

Lei fa la scoperta - ma il suo professore si aggiudica il Nobel : 50 anni dopo ha la sua rivincita : Si chiama Jocelyn Bell Burnell l'astrofisica vincitrice del Breakthrough Prize - il cosiddetto 'Oscar della Scienza' - da oltre 3 milioni di dollari. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che questo premio le è stato assegnato per una scoperta del 1967. La Burnell scoprì la prima pulsar della storia, ...

Lei fa la scoperta - ma il suo professore si aggiudica il Nobel. Cinquant'anni dopo ha la sua rivincita : Si chiama Jocelyn Bell Burnell l'astrofisica vincitrice del Breakthrough Prize - il cosiddetto 'Oscar della Scienza' - da oltre 3 milioni di dollari. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che questo premio le è stato assegnato per una scoperta del 1967 . La Burnell scoprì la prima pulsar della storia,...

Lei fa la scoperta - ma il suo professore si aggiudica il Nobel. Cinquant'anni dopo ha la sua rivincita : Si chiama Jocelyn Bell Burnell l'astrofisica vincitrice del Breakthrough Prize - il cosiddetto 'Oscar della Scienza' - da oltre 3 milioni di dollari. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che questo premio le è stato assegnato per una scoperta del 1967 . La Burnell scoprì la prima pulsar della storia,...