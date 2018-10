Nobel per la Medicina a Allison e Honjo per terapia contro il cancro

Nobel per la Medicina a Allison e Honjo per le ricerche sui tumori - : L'onorificenza è stata assegnata ai due studiosi che lavorano negli Stati Uniti. I due ricercatori, si legge nelle motivazioni dell'Accademia, "hanno capito che si può stimolare il sistema immunitario ...

Il Nobel per la Medicina a James P. Allison e Tasuku Honjo per la terapia contro il cancro : Il premio Nobel per la Medicina è andato all'immunologo Usa James Allison e al giapponese Tasuku Honjo, per la scoperta della terapia del cancro per inibizione della regolazione immuno-negativa.I due studiosi "hanno capito che si può stimolare il sistema immunitario per attaccare le cellule tumorali, un meccanismo di terapia assolutamente nuovo nella lotta ad un tipo di malattia che uccide ogni anno milioni di persone e che ...

Il Nobel per la medicina 2018 all’immunoterapia contro il cancro : New York, monumento a Alfred Nobel (foto: Mario Tama/Getty Images) “Per le loro scoperte nel campo delle terapie contro il cancro tramite inibizione della regolazione negativa del sistema immunitario“. Questa la motivazione con cui è stato appena assegnato il premio Nobel per la medicina, da parte dell’Assemblea del Nobel al Karolinska Instituet a Solna, Svezia a James P. Allison e Tasuku Honjo. Una scoperta che premia le ...

