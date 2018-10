Nobel per la medicina 2018 all' immunoterapia contro il cancro

Nobel per la Medicina 2018 - genetista : l’immunologia molecolare “sta cambiando il mondo” : Quella premiata oggi con il Nobel della Medicina 2018 è una scoperta “davvero rivoluzionaria, che sta cambiando la Medicina moderna e ha aperto la strada alla terapia personalizzata del cancro, fornendo anche gli strumenti necessari: le proteine ingegnerizzate. Perché ormai abbiamo tutti ben compreso che ogni tumore è diverso dall’altro“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Salute Giuseppe Novelli, genetista e rettore ...

Nobel per la Medicina 2018 : premiata la rivoluzionaria terapia dei “checkpoint immunitari” : Il Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina 2018 è stato assegnato oggi a James P. Allison e a Tasuku Honjo per la scoperta dell’immunoterapia anticancro. Studiando la capacità del nostro sistema immunitario di attaccare le cellule tumorali, i vincitori del premio Nobel 2018 hanno stabilito un principio rivoluzionario: hanno mostrato come diverse strategie per inibire i “freni” posti al sistema immunitario possano essere ...

Nobel per la Medicina 2018 : ecco le curiosità - dai premi “rosa” alle coppie padre-figlio : Assegnato oggi il premio Nobel per la Medicina 2018: sono tante le curiosità che riguardano questo riconoscimento, tra cui ad esempio i premi “rosa“. Sono infatti dodici finora le donne premiate con il Nobel per la Medicina: la prima fu Gerty Cori nel 1947, e l’ultima la scienziata cinese Youyou Tu, nel 2015 (tra queste si ricordi anche l’italiana Rita Levi Montalcini). Il più giovane scienziato insignito è stato ...

Nobel - premio per la Medicina alla terapia contro il cancro grazie al «freno» delle cellule : Sono stati premiati per le ricerche sul freno naturale che riesce a bloccare l’avanzata dei tumori. A James P. Allison e a Tasuku Honjo è andato il premio Nobel per la Medicina 2018. I loro studi partiti in laboratori diversi sono quelli su cui si basa l’immunoterapia già applicata in tanti casi di tumore. https://twitter.com/NobelPrize/status/1046694080883949568 Aver stabilito questo nuovo principio per la cura ha portato il premio ...

Nobel per la Medicina : premio assegnato a James Allison e Tasuku Honjo per la scoperta dell’immunoterapia anticancro : Il premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina 2018 è stato assegnato a James P. Allison e a Tasuku Honjo per la scoperta dell’immunoterapia anticancro: l’annuncio è avvenuto presso il Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, in diretta su internet e sui social network. Il riconoscimento ammonta quest’anno a 9 milioni di corone svedesi (oltre 871 mila euro). Dal 1901 al 2017 sono stati 108 i premi Nobel per la Medicina o ...

