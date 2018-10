No | la Svezia non è un modello

Nations League 2019 - non solo Portogallo-Italia. Rimonta della Turchia in Svezia - Serbia-Romania 2-2. I risultati di oggi (10 settembre) : Non solo Portogallo-Italia 1-0 nella serata dedicata alla Nations League 2018-2019 di calcio, anche se non si sono giocate altre partite della League A. Nella Serie B pirotecnica vittoria della Turchia in Rimonta contro la Svezia (2-3). A Stoccolma gli scandinavi volano sul 2-0 grazie alle reti di Thelin al 35′ e di Claesson al 49′, ma a quel punto si scatenano gli anatolici: il milanista Calhanoglu accorcia le distanze con uno dei ...

La Svezia di fronte al rebus governo. Il premier Löfven "Non mi dimetto" : Queste elezioni hanno firmato "la sepoltura della politica dei blocchi", ha aggiunto, ricordando ai partiti della coalizione di centro-destra la loro "responsabilità morale". Socialdemocratici più ...

Non è tutta ultradestra la Svezia : Malgrado le sensazioni della vigilia, l'ultradestra svedese non ha sfondato e i socialdemocratici non sono crollati come si pensava. Il partito anti-migranti dei Democratici svedesi ha conquistato il 17,6 per cento dei voti, un buon aumento rispetto al 12,9 per cento del 2014. Per i socialdemocratic

Voto in Svezia - stallo ma i populisti non sfondano. Lofven apre al centrodestra : Elezioni in Svezia, non raggiunge le aspettative trionfali della vigilia ma la destra radicale svedese compie un consistente balzo in avanti. Quando è stato scrutinato oltre il 90% dei...

Svezia - REBUS GOVERNO : PREMIER "NON MI DIMETTO"/ Socialdemocratici : no ultradestra - "mai coi nazisti" : Elezioni SVEZIA, estrema destra contenuta. Il partito di Jimmie Akesson cresce ma si ferma al 17,6%. La socialdemocrazia cala ma resiste come prima forza. Nessuno può governare.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Voto in Svezia - è stallo : Centrosinistra raggiunto dal Centrodestra. I populisti crescono ma non sfondano : Elezioni in Svezia, non raggiunge le aspettative trionfali della vigilia ma la destra radicale svedese compie un consistente balzo in avanti. Quando è stato scrutinato oltre il 90% dei...

Elezioni in Svezia : la destra populista cresce - ma non 'sfonda' : Stoccolma - Non raggiunge le aspettative trionfali della vigilia, ma la destra radicale svedese compie un consistente balzo in avanti: il partito anti-immigrati degli Svedesi Democratici raggiunge il ...

Svezia - l'estrema destra cresce ma non sfonda - Testa a testa tra centrodestra e centrosinistra : Non raggiunge le aspettative trionfali della vigilia, ma la destra radicale svedese compie un consistente balzo in avanti. Quando è stato scrutinato oltre il 90% dei voti, il partito anti-immigrati ...

Svezia - l'estrema destra cresce ma non sfonda - Testa a testa tra centrodestra e centrosinistra : Non raggiunge le aspettative trionfali della vigilia, ma la destra radicale svedese compie un consistente balzo in avanti. Quando è stato scrutinato oltre il 90% dei voti, il partito anti-immigrati ...

Voto in Svezia - coalizioni vicine : la destra anti-migranti cresce ma non sfonda : Elezioni in Svezia, gli scrutini finora dicono che il partito anti Ue e contro i migranti ha ottenutoun buon risultato ma al di sotto dei valori dei sondaggi. Difficile comunque fare un governo.

ELEZIONI IN Svezia/ Ultradestra - primo segnale all'Ue : senza di noi non si governa : In SVEZIA l'Ultradestra avanza in modo consistente, di quasi 5 punti, e va vicinissima al 18 per cento diventando il terzo partito svedese. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 06:02:00 GMT)ELEZIONI IN SVEZIA/ Akesson, il nazionalista che "vince" sulle macerie del multiculturalismo fallito, di R. IannuzziCAOS LIBIA/ La realpolitik di Moavero rimedia all'errore di Minniti e Salvini, di M. Bertolini

In Svezia la destra cresce ma non sfonda. Socialdemocratici sopra il 28 per cento : Non raggiunge le attese trionfali della vigilia, ma la destra radicale svedese compie un consistente balzo in avanti. Quando è stato scrutinato oltre il 90% dei voti, il partito anti-immigrati degli Svedesi Democratici raggiunge il 17,7% (+4,7% rispetto al 2014). Il primo partito resta quello dei Socialdemocratici con il 28,3%, migliorando il risu...

Svezia - democrazia che funziona - e che all'80% non vota estrema destra - : Ha rifiutato in modo chiaro e univoco la visione del mondo, miope, pericolosa e confusa, di Jimmie Åkesson e dei suoi accoliti. L'80% dei votanti svedesi ha preferito altri partiti, tutti dalle ...

In Svezia cresce ma non sfonda la destra populista : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve