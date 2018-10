Niente velo islamico nei luoghi pubblici | multe per le donne che lo indossano e carcere

Niente da fare per Android : iPhone XS e XS Max sono i più veloci al mondo : I primi test sul campo mostrano che il processore A12 Bionic dei nuovi iPhone XS e XS Max di Apple è il più veloce al mondo. Gli smartphone Android stanno a guardare Niente da fare per Android: iPhone XS e XS Max sono i più veloci al mondo Arrivati da pochi giorni, ma in rete […]

Bari - ecco De Laurentiis. 'In Serie A velocemente. Napoli Niente commistioni' : Bari - 'Mio figlio Luigi si occuperà del Bari, l'ho convinto dopo giorni di chiamate e discussioni perché non si era mai interessato al calcio finora. Una cosa è certa: il Bari non sarà un'appendice ...