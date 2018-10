Nicchi | ' Il Var c' è e va usato al massimo Basta lamentele'

Ce l'ho con... Nicchi - fai funzionare il Var invece di scaricare gli arbitri! : Per la cronaca: ' Usare di più la Var? C'è un protocollo chiaro e non è cambiato nulla dallo scorso anno : se gli arbitri lo seguono, è ok, se sbagliano non seguendolo è un errore . Il Var ha ...

Nicchi : “sulla Var concordo con Miccichè” : “Usare di più la Var? C’è un protocollo chiaro, e non è cambiato nulla dallo scorso anno: se gli arbitri lo seguono, è ok, se sbagliano non seguendolo è un errore. Il Var ha indicazioni chiare su come essere utilizzato, e purtroppo non cancella tutti gli errori…”. Così il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, interviene sulle polemiche domenicali, dopo le proteste di Inter e Torino, e le dichiarazioni di ...

